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【靚太安樂窩】70後夫婦鍾情海景樓　64萬二次裝修舒適和諧感窩居

休閒消費 17:30 2022/01/14

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70後夫婦因喜愛海景，在10年前買下海景樓，近日再進行二次裝修，變成簡約和諧安樂窩。

喜歡海景及清休地方，海邊的住宅的確是好選擇。70後的陳生，早於10年前購入馬鞍山海典居，近海之餘又可以到海濱長廊休憩，居住了10年長的時間，因此陳生想裝修一下單位，希望可以帶來更大的空間感以及打造和諧溫馨感的窩居。

點擊大圖了解更多裝修前圖片：

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陳生早於10年前購下馬鞍山海典居三房一廳單位，一家四口居住在1050呎的單位10年，為了提升空間感，以及增加舒適感，陳生決定大改造，花了約4.5個月時間裝修成另一風格的溫馨窩居。

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客廳以白色為主調，再以灰色作配搭，避免太過單調乏味，單位以數款特色燈具烘托氣氛，大廳有一個球形吊燈和一個燈泡形吊燈，大大增加設計感以及點綴大廳，形成對比。

以灰色雲石打造部分地板、牆壁和家具，更顯單位的典雅格調。還特意選擇深色沙發，整個感覺不會過於單調，同時可以帶來舒適和諧感覺。

點擊大圖了解更多裝修後圖片：

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房間則根據家庭成員的喜好設計，如兒子的房間，用上黑色及黃色強烈對比設計，都是以鮮艷色為主，而傢具的擺放都十分講究，因為要完全活用到空間角位，才可以令空間感不受影響。

而主人房位置不太歸一，空間分佈比較獨特，因此陳生都花了一段時間與裝修公司討論，如何充分利用到角位增加整個空間感，所以吊櫃及地櫃都要度身訂造。陳生亦選用了木色射燈，讓房間更有溫暖氣圍。

工程詳情：裝修時間4.5個月，總裝修設計費用約64萬，當中包括全屋清拆、泥水電工、油漆工程及安裝等，裝修公司：好師傅

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記者：蕭雅文

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