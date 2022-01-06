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【新冠肺炎】昂坪市集室內景點今起暫停開放　官網購纜車門票或套票可獲退票

社會 13:44 2022/01/06

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昂坪市集室內景點今起暫停開放，纜車維修保養工程，將提前於明日展開。（經濟日報資料圖片）

新冠變種病毒Omicron愈演愈烈，特首林鄭月娥昨日（5日）宣布收緊一系列防疫措施，由明日（7日）凌晨零時起，全港食肆晚上6時至翌晨5時暫停堂食，包括酒吧、主題樂園等15類表列處所均要關閉，公立醫院、安老院舍暫停探訪等。詳情請見【下一頁

昂坪360表示，為配合政府最新公布的防疫措施，昂坪市集內的室內景點已根據政府的防疫指引，今日起暫停開放至1月20日；持有纜車門票或套票者，可留意昂坪360官方網站，查閱退票安排。而所有於明日或之後到期的「360全年通」，亦將於纜車服務恢復營運當日起，按暫停開放日數自動延長。

發言人指，原定於2022年1月17日開始進行的已編定纜車維修保養工程，將提前於明日展開，纜車服務將於維修保養工程完成後，視乎情況重新開放。未能享用港人生日優惠人士，可於纜車服務恢復正常當日起計1個月內，再次免費享用來回纜車（標準車廂）旅程一次。

最新影片：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：陳正怡

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