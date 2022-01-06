【新冠肺炎】本港新增33宗確診個案　5宗與輸入個案相關本地個案

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情在爆發的臨界點。衞生防護中心宣布，今日（6日）新增33宗確診個案，28宗與輸入個案相關。

當局指，屯門測量師（個案12,767）曾在天后陸田園餐廳食早餐，有約20名食客在同一時段在餐廳，仍有10名食客未找出，呼籲曾在12月31日早上8至10時曾食早餐市民要檢測及通知衞生防護中心。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，有患者曾到訪銅鑼灣皇室堡東海薈•拉斐特酒樓，當局已派員到場調查。

許樹昌指，目前正處於第五波疫情爆發臨界點，不過當局已追蹤到確診測量師的感染源頭，是與另一早前確診空姐母親到過同一食肆，而當局已將密切接觸者送院，可以減少擔心。他相信在政府大幅收緊社交距離措施下，對可以遏止第五波疫情相對樂觀（詳情即看【下一頁】）。

因應社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，政府昨宣布收緊防疫措施，一文看清最新防疫措施（詳情即看【下一頁】）。

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記者：蘇文軒