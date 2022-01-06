  • 21°C
香港時間 : 2022106日 (週四) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港新增33宗確診個案　5宗與輸入個案相關本地個案

社會 16:31 2022/01/06

分享：

熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情在爆發的臨界點。衞生防護中心宣布，今日（6日）新增33宗確診個案，28宗與輸入個案相關。

當局指，屯門測量師（個案12,767）曾在天后陸田園餐廳食早餐，有約20名食客在同一時段在餐廳，仍有10名食客未找出，呼籲曾在12月31日早上8至10時曾食早餐市民要檢測及通知衞生防護中心。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，有患者曾到訪銅鑼灣皇室堡東海薈•拉斐特酒樓，當局已派員到場調查。

許樹昌指，目前正處於第五波疫情爆發臨界點，不過當局已追蹤到確診測量師的感染源頭，是與另一早前確診空姐母親到過同一食肆，而當局已將密切接觸者送院，可以減少擔心。他相信在政府大幅收緊社交距離措施下，對可以遏止第五波疫情相對樂觀（詳情即看【下一頁】）。

因應社區或現Omicron隱形傳播鏈，爆發第5波疫情，政府昨宣布收緊防疫措施，一文看清最新防疫措施（詳情即看【下一頁】）。

最新影片：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【新冠肺炎】陳肇始指收緊防疫措施「長痛不如短痛」　冀盡快切斷社區傳播鏈
今日 11:04
【新冠肺炎】陳肇始指收緊防疫措施「長痛不如短痛」　冀盡快切斷社區傳播鏈
【Omicron傳播】郵輪海洋光譜號3700名船員和乘客完成檢測　結果均呈陰性　
今日 12:53
【Omicron傳播】郵輪海洋光譜號3700名船員和乘客完成檢測　結果均呈陰性　
【新冠疫苗】許樹昌指兩劑疫苗難對付Omicron 變種病毒　認為「疫情今年內會完結」說法過分樂觀
今日 14:05
【新冠疫苗】許樹昌指兩劑疫苗難對付Omicron 變種病毒　認為「疫情今年內會完結」說法過分樂觀

你可能感興趣

【新冠肺炎】陳肇始指收緊防疫措施「長痛不如短痛」　冀盡快切斷社區傳播鏈
今日 11:04
【新冠肺炎】陳肇始指收緊防疫措施「長痛不如短痛」　冀盡快切斷社區傳播鏈
【Omicron傳播】郵輪海洋光譜號3700名船員和乘客完成檢測　結果均呈陰性　
今日 12:53
【Omicron傳播】郵輪海洋光譜號3700名船員和乘客完成檢測　結果均呈陰性　
【新冠疫苗】許樹昌指兩劑疫苗難對付Omicron 變種病毒　認為「疫情今年內會完結」說法過分樂觀
今日 14:05
【新冠疫苗】許樹昌指兩劑疫苗難對付Omicron 變種病毒　認為「疫情今年內會完結」說法過分樂觀
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 肺炎 衞生防護中心 香港

最高瀏覽

【全民造星IV】MC張天賦回應緋聞　認與Ash齊過平安夜：我冇諗太多
19:41 2022/01/05
【全民造星IV】MC張天賦回應緋聞　認與Ash齊過平安夜：我冇諗太多
【全民造星IV】Ash前夫踩場向MC「挑機」　爆鍾卓穎真面目揭有人付掩口費
今日 10:57
【全民造星IV】Ash前夫踩場向MC「挑機」　爆鍾卓穎真面目揭有人付掩口費
【Omicron變種】政府列出24處高危地點　曾到訪市民應立即接受檢測
16:32 2022/01/05
【Omicron變種】政府列出24處高危地點　曾到訪市民應立即接受檢測