【維園群組】空姐母親曾到銅鑼灣「東海薈· 拉斐特」　同場有茶客初步確診疑出現傳播

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情在爆發的臨界點。28歲美國返港國泰空姐感染群組擴大，她的同住家人及密切接觸者中招外，家人亦傳染在銅鑼灣跳舞中心的朋友及朋友的外傭，而群組更出現第４代傳播。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞出席疫情記者會，講解確診個案詳情。

張竹君表示，與空姐母親（個案12754）與兩名女友人在陸田園餐廳小廚食早餐，兩名友人初步確診，分別為59歲女友人（個案12821）及62歲女友人，而59歲女友人（個案12821）同住的37歲女兒及62歲女友人的丈夫（個案12825）亦初步確診。另外，居屯門的42歲男測量師（個案12767）曾於12月31日早上9時到訪天后陸田園餐廳小廚，相信是被空姐母親（個案12754）所感染，暫時「維園群組」有10名患者。

張竹君指，有大概20名食客在同一時段在餐廳用餐，但仍有10名食客未找出，呼籲曾在12月31日早上8至10時曾食早餐市民要檢測及通知衞生防護中心。

今日「維園群組」疑再多三人初步確診

有另一初步確診者，同樣屬於「維園群組」。一名居大埔舊墟美新大廈的印傭，和僱主3名家人同住，她在1月2日早上10時至下午1時在維園公園與3位朋友進食，下午再回教會，曾見過早前確診的印傭（個案12805），並與對方對談一小時，期間有戴佩口罩，二人曾擁抱，晚上也於教會與其他人一同進食，當局估計因是次接觸而有染疫。

此外，一名73歲女士，曾在12月31日曾到銅鑼灣社區中心與早前確診者空姐母親（個案編號：12754）一同跳舞，為其緊密接觸者，與家人在1月4日已送往檢疫中心，現時仍在醫院留醫。

另外，有一名63歲男初確患者與空姐母親（個案12754）在相若時間曾到訪皇室堡15A樓東海薈 • 拉斐特，兩枱位置都較接近，現正調查會否在餐廳出現傳播。

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記者：李榮忠