【美食速報】千両期間限定職人壽司珍稀漁產入饌　必試海鹽炙燒魚王之王金目鯛

▲ 特選三款壽司的職人壽司3點盛（$138），可由淡至濃體驗每款壽司帶來的不一樣旨味。(圖片由餐廳提供)

秉承日本職人精神，千両遊走日本各地訪尋當季時令食材，帶來年度的「職人壽司」系列，供應期由現時至3月6日，全以材料產地直送及使用當季魚鮮作招徠。這次重點在珍稀漁產之上，如皮剝魚、地金目鯛、真鱈白子、紋甲墨魚和石鯛。另還有最新鮮日本直送的大、中吞拿魚腩，佐以特別炮製的醬汁和配料，讓人品嚐仿如置身日本的原汁原味。

在日本料理的世界，季節時令是毎一位料理職人最著重的概念，日文中意為「旬」，更含有雙重意味，一是享受當季的食材，二是食材最為鮮美的季節。在冬季當下追求「旬之味」，必定不可不提鮮活肥美的魚鮮。

師傅推介由淡至濃來體驗每款壽司的不一樣旨味。先是厚切紋甲墨魚配海膽及墨汁鹽壽司作開始，白皙清透的紋甲墨魚盡顯職人超卓刀工，以厚切紋甲墨魚配以甜美海膽及撒上墨汁鹽，嚼勁十足又有層次。

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再來是炙燒皮剝配鱈魚肝壽司，以清淡的皮剝魚配以口感綿密的鱈魚肝醬，口感柔中有韌，亦不失細膩，不忘配以上面的蔥絲同食，鮮味甘香，恰到好處。至於風味最為濃厚的炙燒和牛海膽壽司適宜較後享用，海膽濃厚甘甜，輕輕燒過的和牛入口即化、脂香肉嫩，完全感受到細膩複雜的層次。

除此之外，還有「魚王之王」美譽的金目鯛，肉質肥而鮮美，一如日本當地慣常做法，先灑上海鹽再炙燒，將魚鮮的甜美盡情展現出來，入口亦軟嫩細緻。而作為日本人冬日補身良品的真鱈白子，即是真鱈魚的精巢，正是坊間少見的獨特食材，定要一試。真鱈白子吃來軟滑，順口滑溜沒腥味。輕輕以槍炙燒鱈魚白子，烤至微焦，入口肥美甘香，更具層次。

記者︰劉妙賢