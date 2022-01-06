【初步確診】一名居大埔印傭初步確診　曾與早前確診者於教會接觸　

▲ 再有印傭初步確診。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情在爆發的臨界點。衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理何婉霞今日（6日）下午出席疫情記者會，講解確診個案詳情。本港今日新增33宗確診個案，包括28宗輸入個案及5宗與輸入個案相關；另同日錄得逾30宗初步確診，包括：

居大埔美新大廈印傭

張竹君指，該名居大埔美新大廈的印傭，她與3名僱主同住，已打兩針復必泰疫苗。女患者曾在12月31日晚上乘72X巴士到旺角，再乘102巴士到教會，同日晚上與5人在上址過夜，隨後外出食早餐後再返回教會跳舞，其後晚上再與4位朋友在教會過夜。

她在1月2日早上10時至下午1時在維園公園與3位朋友進食，下午再回教會，曾見過早前確診的印傭（個案編號：12805），並與對方對談一小時，期間有戴佩口罩，二人曾擁抱，晚上也於教會與其他人一同進食，當局估計因是次接觸而有染疫。女印傭亦曾在1月3日、5日下午到大元邨街市，其餘時間留在家中，另曾到太和體育館做檢測，被送往檢疫中心。

居跑馬地鳳輝臺67歲女子

另外，再有一名67歲女子初步確診，無病徵，居跑馬地鳳輝臺，她曾於1月1日於銅鑼灣富軒與15名跳舞朋友聚餐，及後到兒童醫院探訪孫兒，同日晚上與家人到訪銅鑼灣Outback Steakhouse吃飯。

她在1月2日乘電車到灣仔集成中心「香港地」；1月3日曾與3名家人到「御寶軒」飲茶；1月4日早上8時至9時到黃泥涌運動中心教一名學生八段錦，曾到黃泥涌街市及銅鑼灣街市購物，同日晚上共教過5名學生八段錦；另曾到過跑馬地萬寧購買，暫未知與早前的患者（個案編號：12754）有否關連，其感染源頭仍在調查。

居於北角城市花園73歲退休人士

此外，一名73歲女士，退休人士，居於北角城市花園第3座，她在1月6日感到頭痛；曾在12月31日曾到銅鑼灣社區中心與早前確診者空姐母親（個案編號：12754）一同跳舞，為其緊密接觸者，與家人在1月4日已送往檢疫中心，現時仍在醫院留醫。

她曾到訪北角「泰金香小廚」、1月1日曾到炮山台「大快活」；1月2日曾到銅鑼灣紀律部隊體育中心跳舞，同日晚上到「四季軒」與數名朋友用膳；1月3日曾到「足福里」做腳部按摩；1月4日被送到檢疫中心。

曾訪銅鑼灣皇室堡東海薈拉斐特63歲男士

此外，一名63歲男士初步確診，他曾在12月30日到過銅鑼灣皇室堡的東海薈拉斐特食早餐，與早前確診的空姐母親（個案編號：12754）的用膳時間相約，相信兩枱是坐得比較近，當局正調查餐廳內是否有傳播。即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩