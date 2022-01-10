年貨節玩虎年預測小遊戲！ 送淘寶優惠碼兼下載「萌虎」WhatsApp sticker

好快就送牛迎虎，年頭大家除了趕着辦年貨，想知哪裏有優惠外，最想知的當然是虎年運程。來淘寶香港Facebook專頁就幫到你，只需簡單數個步驟，玩虎年預測小遊戲，「淘師虎」便會贈大家兩句，兼送上購物優惠碼，讓你盡情辦年貨，實行「你做節，我做折」，還可以下載全新「萌虎」WhatsApp sticker，與親友分享「折日」喜悅



「淘師虎」神預測虎年運程兼送禮



「師傅師傅，唔知我今年運程點呢？」想知虎年運程，問「淘師虎」就得啦！踏入新一年淘寶香港特意推出全新Facebook小遊戲，大家只要進入帖文，挑選虎年你第一樣想買的禮品，留言1-8其中一個數字，「淘師虎」便會透過Messenger贈你兩句，告訴你今年的虎年運程。除此之外，訊息同時會有相關的可愛老虎圖案，兼贈送淘寶優惠碼，讓你可以在淘寶香港和天貓香港盡情辦年貨。舉例︰揀選了1號的美容儀，「Beauti虎」便會走出來給你運程提示，同時送出獨有的購物優惠碼，務求貼心滿足不同人的需要。



「八虎」巡禮 免費下載萌爆WhatsApp Sticker



玩完遊戲還會自動推送全新「萌虎」WhatsApp sticker給大家免費下載。淘寶香港這次特別為虎年製作了8隻可愛的拜年老虎圖案，並製成賀年sticker，讓大家可以與親友分享「折日」喜悅！8隻拜年虎包括Beautie虎、煲劇虎、愛妻虎、食神虎、胖老虎、住家虎、潮着虎和寵愛虎，每款都十分可愛，而且充滿節日氣氛，預早下載和親友拜個早年。



點擊大圖見「八虎」︰

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年貨節限時驚喜優惠 淘寶／天貓香港齊做「折」



除了玩遊戲外，淘寶香港和天貓香港網站分別以「虎來了 快點『淘』」和「天貓香港 直送最爽」兩大主題推出「年貨節」，優惠分兩個階段發放，包括預熱期及正式開賣期，而天貓香港更有獨家品類日，將優惠延長至農曆新年，大家切勿錯過。以下為大家整合日期時間及玩法，讓你快速看清優惠，輕鬆辦年貨無難度！

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1月9日至1月15日，每晚8點搶限量購物紅包，金額最高達¥888

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菜鳥物流春節不打烊；年廿七至年初四（1月29日至2月4日）共7天，不打烊期間只提供宅配服務

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（特約）

