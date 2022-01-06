【揚眉女子】法國留學女生不做廣告做木匠 翁泳恩培訓新力軍重拾香港木藝匠人魂

▲ 木匠師翁泳恩培訓新力軍，重拾香港製造木藝的精神和情懷。

關於80後年輕木匠翁泳恩（Yan）的故事，傳媒應還定位於她「善用颱風山竹過後的香港樹木」這件事上。事隔3年多，她創立的「草途木研社」都搬了新址，目前full team的同事已達10人，儼如一間中型的木藝製作室。

走入「草途木研社」在觀塘工廈的木工場，發現翁泳恩（Yan）的同事全是廿多歲的青年人，一個以英語對答，一個是從瑞士唸書的女生，沒有上一代「鬥木佬」的草根味，這裏更似是文青們的木工坊，大家都默默專注於刨木鋸板。Yan很自豪的說，「這裏沒有一般職場的糾紛，也沒聽過甚麼篤背脊投訴之類，同事們都是紮紮實實做一件木家具出來。」

▲ 80後年輕木匠翁泳恩（Yan）創立的「草途木研社」，去年才搬到面積近4,000呎的觀塘新址，「培訓下一代人的木藝興趣，讓他們找到人生方向，才是我最大的理想。」(攝影︰湯致遠)

今年36歲的Yan，因為2018年颱風「山竹」襲港，街上留下一堆塌樹斷木，不是Yan提醒這些香港樹木的重用價值，才不致「清理」過後就會送去堆填區。一下子，很多傳媒都覺得這個年輕「女木匠」好型。事隔3年多，Yan說環保署已批出園林廢物回收中心Y．PARK，自己亦有合力促成此事，其崗位已算功成身退。反而她更想有系統地收集香港樹種，其木質的資料數據等，「Y．PARK與理大都有合作，譬如研究木材的硬度、韌度、衝擊力等，這些都是很有用的數據，製作品質優良的傢俬都靠它。」

發掘木材本質 用途殊異

跟Yan聊天，她言談間總有份讓你安靜而沉澱的氣場。Yan 19歲時曾隻身往巴黎修讀廣告，半工讀的一耗6年。「在法國學到的，是懂得生活多於技能，想的是人生追求甚麼。」返港後本欲投身廣告行業，但想到廣告其實不斷鼓勵消費，那不如思考如何以自身的能力幫到世界。Yan微笑道，

遇到迷茫期，在馬鞍山的家中「躺平」兩年，所以我很明白青年人找不到人生方向，「躺平」的境況。

後來朋友說一句「不如你學木工」，喜歡凡事hands on的Yan想也沒想就接受建議。先是留意工聯會的木工班，但打電話去查詢時發現要等一、兩年才有位，結果在台灣朋友的介紹，她赴台學藝，雖然是短短一個月，也為她打下淺淺的根基。回港後跟各式的木匠師父，才讓她慢慢走上木藝之路。

▲ Yan現主力管理「草途木研社」的營運，自言已較少落手做木工了。(相片︰被訪者提供)

▲ 「草途木研社」的學員多少年青人，一個是瑞士留學女生，因父母都是建築師，正好在此實習木工。(攝影︰湯致遠)

Yan說愛探索木的各種狀態，

我會好奇並發掘木材的獨特性，你找不到一模一樣的樹，每棵的木紋、顏色都不同。開一塊木的時候，有時會很驚喜，覺得好好玩。在手藝下，就是木材不美的一面都可以展現出來。

在「草途木研社」木場內，就有台灣相思、龍眼木、番石榴等。「各木都有它的特性，如番石榴韌性好，合做錘仔柄或是擂漿棍；台灣相思的木質則脆而硬等等。

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加拿大林場考察 砍伐老樹的迷思

採用木傢俬，有人覺得伐木對自然環境構成破壞，但Yan說要為它平反，並以她一次的加拿大林場考察為例，可帶來一點啟發。她說︰

木是可持續的物料，用完之後可以給地球消化，成為養份。之前去加拿大木業協會的考察，他們帶我去種植場看，隨行還有大學的教授。種樹的過程中，它會吸很多二氧化碳。 加拿大政府的林場，斬一棵會種回三棵，因為只有一棵可生存到。他們有廣闊的森林，但有些兩三百年的樹都會砍伐，大家可能會奇怪，老樹不是讓它好好保存嗎？那教授說，「事實上，老樹吸二氧化碳的能力，是不及年壯的。況且森林太老化，可能會有天然災害如蟲害等，可趁它狀態還好時規劃利用，再種新樹，生命才可持續下去，這不是可惜的事。一些值得保育的，如千年古樹才保留。」當時完全顛覆我的想法。

▲ Yan說做工匠是很踏實的事，「簡單就是裝修行業中的木工，質素也是良莠不齊，我貼了這『磊落做人』的揮春共勉。」(攝影︰湯致遠)

▲ 「草途木研社」共有員工約10名，各司其職，由畫草圖到刨木等工序都有。(攝影︰湯致遠)

重現「香港風」木藝

現時「草途木研社」以為客戶製作木家具及裝飾為主，記者走訪當天，Yan正為一家日式餐廳製作和風槅板，採用的是日本檜木。關於木傢俬，大家都很容易歸納出樺木製的「北歐風」或日本帶「極簡和味」的家具印象，但Made in Hong Kong的呢？

不是Yan提起，都忽略港產木傢俬曾有輝煌的過去，在七、八十年代甚至出口至日本。

譬如仿明式傢俬，就製作精緻。文華東方酒店的家具，曾經也是香港製造。房間內有好靚的圈椅，我還去過那木工場看，有過萬呎，老闆很長情，那批機器還保留着，很難想像全間文華東方的傢俬都在此生產，沒有日本或台灣那些幾十萬呎的廠房……我覺得香港傢俬的特色，不是外形上，而是香港人的心思和靈活度。但隨着木傢俬外判，工序都搬到內地，方不彈此調。

▲ 由客人訂製的木長枱，其榫卯位置的細節也呈現出來。(相片︰被訪者提供)

一切的手藝和那份匠人精神，Yan也想盡量承傳。如油麻地電影中心旁的Kubrick書店，就委託Yan的團隊製作了兩張長木枱。「那老闆回來見到，超級滿意，還拍下了當中的細節，也正是我們用心之處。我也相信他們就是搬舖，也會『靚到唔捨得掉』，也是我們創作的推動力。」

記者︰馮柏偉