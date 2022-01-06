【新冠肺炎】醫管局指現時共315名確診病人留醫　其中1人情況嚴重

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生。（曾耀輝攝）

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，本港今（6日）新增33宗確診個案，5宗與輸入個案相關（詳情即看【下一頁】），亦有多宗初步確診（詳情即看【下一頁】）。另外，空姐母親（個案12754）曾到銅鑼灣「東海薈· 拉斐特」 ，有於相若時間到訪的茶客初步確診，當局已派員到場調查。（詳情即看【下一頁】）

醫院管理局總行政經理何婉霞出席疫情記者會時表示，截至早上9時，過去24小時，接獲32宗呈報個案，5名病人已出院，現時共有315名確診病人於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫管局傳染病中心及亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫，其中1人情況嚴重，其餘314人情況穩定。

目前公立醫院已啟用611間負壓病房及1107張負壓病床，使用率分別為66%及58%。

最新影片：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病 5大徵狀與睡眠窒息症有關

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃小冰