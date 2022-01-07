【對付色狼】15歲女兒搭電梯遭兩度強吻　勇爸衝入救前世情人怒打變態佬

▲ 俄羅斯一名少女在電梯裡遇到色狼，對方兩度強吻她。

一旦孩子遇上險境，父母一定第一時間出現解困。近日俄羅斯發生一宗風化案，一名少女在電梯裡遇到色狼，對方向她飛擒大咬，兩度強吻她。當少女奮力反抗步出電梯後，他的爸爸即衝入電梯，怒打變態色狼作懲罰。

綜合外媒報道，事發於俄羅斯蘇爾古特（Surgut）一棟住宅大廈，從閉路電視畫面可見，在1月2日晚上10時左右，一名身穿黑衣的男子與15歲的白衫少女一同乘搭電梯。男子一直盯著少女看，然後和她說話，繼而逐步靠近少女，更突然強吻她。

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少女被強吻反抗推開

少女躲避不及，之後男子再度摟著她強吻。男子的舉動嚇得少女手足無措，少女不斷反抗，幸而此時電梯到達樓層，當電梯門一開，少女隨即推開男子走出電梯。

少女離開電梯幾秒後，男子眼見無法得逞，想按掣關上電梯門。此時一名穿著藍色外套的男人出現，他正是少女的爸爸。爸爸不甘女兒受辱，二話不說即動手打了男子，之後將男子拖出電梯，混亂中爸爸的拖鞋掉落一旁。

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網民讚爸爸打得好

影片至此結束，據知爸爸當時在走廊再打了男子一次。當地警方於1月3日將該名27歲男子拘捕，並對事件展開調查，正考慮以性侵未遂罪名起訴他。

有關閉路電視影片在網絡瘋傳，網民慶幸少女及時逃脫，否則後果不堪設想。此外，不少網民大讚爸爸出招對付變態佬，表示「打得好」、「這就是報應」。

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責任編輯︰王明芳