【鼠患指數】2021年整體鼠患指數錄3.1%　食環署收集逾6.7萬隻死鼠及活鼠

▲ 2021年整體鼠患指數錄3.1%。（資料圖片）

食環署今日（6日）公布，2021全年整體鼠患參考指數為百分之3.1，屬於一級水平，反映本港公眾地方的鼠患情況於調查期間並不普遍，指數亦較2020年的百分之3.6有所改善。食環署會鞏固去年防治鼠患工作，繼續積極跟進今年的防鼠滅鼠、宣傳教育及執法行動等工作。

發言人表示，食環署去年收集的死鼠和捕獲的活鼠總數為67,182隻，較2020年的60,860隻為高。執法方面，食環署去年亦針對衞生環境欠佳、在後巷處理食物和清洗器具、堆放雜物及違法棄置廢物等情況，共發出約46,000張定額罰款通知書及作出逾4,000宗檢控。

此外，作為防疫抗疫的特別措施，署方自去年首季起，在個別未有垃圾收集設施的私人物業附近的公眾地方，共約80個位置，在傍晚時分設置臨時有蓋大型垃圾桶方便附近居民使用。民政事務總署和其地區民政事務處，以及食環署在去年亦互相配合，前者為約1,600幢「三無大廈」提供超過4,300次一次性的公用部分清潔服務，後者在其附近的公眾地方加強街道清潔及防治蟲鼠服務。

署方表示，會繼續與相關政府部門和地區組織加強協作，深化公眾宣傳和教育，以便在社區層面更有效推動防治蟲鼠工作。去年房屋委員會轄下公共屋邨防治鼠患工作小組共舉行3次會議，並於80個重點屋邨推行更密集的防治鼠患措施，而房屋署與食環署及地區持扮者亦進行了約130次聯合清潔行動。

食環署的整體鼠患參考指數是由所有監察地點錄得的鼠患參考指數來計算。分區鼠患參考指數則以該分區所有監察地點錄得的鼠患參考指數來計算。有關指數用以評估相關監察地點內的公眾地方於調查期間的鼠患分布情況，共分三級。一級（指數少於百分之10）表示鼠患情況並不普遍，滅鼠工作主要針對在調查中發現有鼠患的地點。二級（指數介乎百分之10至少於百分之20）表示鼠患情況略為普遍，滅鼠工作會覆蓋整個鼠群的活動範圍。三級（指數達百分之20或以上）表示鼠患情況普遍，需透過跨部門工作小組統籌地區滅鼠工作，包括加強潔淨服務，協助相關部門在其管轄範圍滅鼠，並在社區推廣防治鼠患資訊。

發言人強調，要有效防治鼠患，有賴市民和政府通力合作，持之以恆。食環署除了積極加強各區的防鼠和滅鼠工作外，亦會繼續在社會不同層面推展公眾宣傳教育，鼓勵市民積極參與防鼠和滅鼠行動，並緊記從老鼠「食」、「住」、「行」三方面預防鼠患，即斷絕老鼠的食物來源、清除老鼠的藏匿點和堵塞老鼠來往的通道。



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記者：黃穎津