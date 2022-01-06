【異搜店X愛上我的衰神】區明妙受力捧連演雙線劇　「港版周子渝」IG粉絲急增逾5萬

▲ 區明妙因兩劇人氣急升。

近日TVB兩線劇，包括以專賣舊物二手店為故事背景的《異搜店》，以及走青春靈異路線的《愛上我的衰神》，都有被稱「港版周子渝」的區明妙（Stephanie）演出，因此令她人氣急升，IG追蹤者更增至5.5萬。

《異搜店》昨晚劇情講述立堂記員工阿強（李啟傑飾）因女兒阿珊（區明妙飾）患重病而經濟陷困境，並捲入交通意外頂包事件。

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飾演阿珊的區明妙，因連續兩晚在另一齣劇集《愛上我的衰神》中均有亮麗表現，飾演年輕版小渝（女主角）的她，憑藉臨死前的恐怖眼神，令觀眾留下深刻印象；加上阿珊昨晚一出場已遭壞人調戲，角色性格溫婉孝順，十分討好，甫出場即有網民狂嗌「小渝」，並留言：「小渝前傳」、「佢近來真係好紅，乜劇都有佢份」、「咁靚女行邊條路都畀人撩啦」、「幾靚幾純，又幾識做戲，可造之才」。

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區明妙昨晚在雙線劇均佔戲頗重，網民除笑指陷入「區明妙宇宙」外，更對明妙進行大起底，除了檢閱其IG靚相，更「調查」出明妙拍攝《異搜店》及《衰神》前後相差一年，故此在《異搜店》中望落更年青，指有幾個鏡頭似15、16歲」。

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少女版田蕊妮

而自《衰神》及《異搜店》播出後，明妙IG人數急升了約5,000人達到5.5萬，網民更紛紛在其IG留言大讚她的演出。據知小渝在之後數集的《異搜店》仍有精彩演出，更會與爸爸阿強有相當感人的互動。

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現年20歲區明妙，因甜美外表及清純氣質，早被網民封為「港版周子渝」，她於2016年入行，參演過不少劇集，最為識是於《她她她的少女時代》演少女版的田蕊妮。

Stephaine在社交平台多發放氣質靚相，但也曾派福利發布多張三點式泳裝照，輕鬆吸喻萬粉絲讚好。