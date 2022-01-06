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【百人派對】傳民政局長徐英偉同場　議員邱達根前往竹篙灣隔離

政治 16:53 2022/01/06

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消息指，立法會議員邱達根曾在一場百人生日派對上，接觸一名初步確診者，邱正前往竹篙灣檢疫中心，需隔離檢疫21天。據悉，民政事務局局長徐英偉亦有出席同一聚會，並與初步確診者接觸。據了解，該場聚會是全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的生日聚會，出席人數逾100人。

出席聚會的還有民建聯陳仲尼和經民聯陸瀚民。陳仲尼承認，曾與一名初步確診者接觸，時間不超過15秒。另外，其議員辦公室一名顧問本周一亦曾與初步確診者接觸，該名顧問昨曾前往立法會及位於中信大廈的議員辦公室。

陳仲尼表示，他與顧問曾於灣仔的辦公室面誠應徵者，期間雙方均有配戴口罩。他已接種兩劑疫苗，現時亦並無任何不適，並已通知立法會秘書處及所屬政黨民建聯。他與議辦5名同事將於今日晚上接受檢測。

陳仲尼曾與另外兩名立法會議員邱達根及陸瀚民出席同一聚會。據了解，邱達根已於今日上午接受檢測，現正等候檢測結果。陸瀚民則表示，曾於周一晚上出席一個活動，今天中午得悉在席有客人是初步確診者，自己亦認識該位客人，也沒有與此客人交談。他稱，剛和家人已完成自願檢測，現正在家等待檢測結果。

經民聯立法會議員吳永嘉指，當日本來應該出席黨友洪為民的生日派對，但後來因為另有活動，結果未有出席。他又說，1月3日立法會宣誓當日曾接觸相關議員，但其後已沒有見過他們。

立法會秘書處指，相關議員及其助理已進行檢測，他們在取得陰性檢測結果前不會返回立法會綜合大樓及中信大廈的議員樓層。秘書處已安排清潔公司今天稍後在綜合大樓的議員樓層，即5至8樓，和公眾地方，包括立法會餐廳，以及中信大廈13及15樓的議員樓層進行消毒。

紡織及製衣界議員陳祖恒在其社交網站表示，這幾天晚上並無參加聚會，而他和整個團隊已進行病毒快速測試，檢測結果呈陰性。

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記者：陳葆琳

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