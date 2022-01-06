【初步確診】培僑中學中三家長初確停課3日　校長：有關學生曾回校考試無進行高危活動

▲ 培僑中學有家長初步確診停課3天。（資料圖片）

本港社區或現Omicron隱形傳播鏈，專家形容目前正處於第五波疫情爆發臨界點。位於東區的直資中學培僑中學昨日（5日）向學生及家長發通知，指有學生家長初步確診，學校停課3日，鼓勵全校師生進行病毒檢測。

培僑中學校長伍煥杰今日（6日）回覆TOPick查詢時表示，昨日凌晨收到家長訊息通知，指有一名中三學生的家長初步確診，校方與校監等商量後，謹慎起見決定停課3日，進行消毒清潔。伍煥杰說，衞生署雖沒有將學校列入強制檢測範圍，「病毒有機會傳播，大家都擔心」，因此校方建議教職員及學生進行病毒檢測。

伍煥杰指，學校目前正進行上學期考試，有關學生曾於1月3日及4日回校考試，每日逗留約1個多小時，期間沒有進行高風險活動，目前正隔離檢疫；而初步確診的家長，據他了解近日沒有前往過學校。伍煥杰又說，校方昨日自行於校園內清潔，今日亦再聘請專業團體到校清潔。

他表示，目前收到部分師生通知，檢測呈陰性，如果沒有發現確診個案，學校將於下周一恢復考試。

【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病 5大徵狀與睡眠窒息症有關

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴