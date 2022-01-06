【新冠肺炎】市建局宣布明日起暫停開放　轄下各項公眾設施

▲ 市建局轄下的H6 CONET展覽場地。（資料圖片）

新冠變種病毒Omicron愈演愈烈，特首林鄭月娥昨日（5日）宣布收緊一系列防疫措施，由明日（7日）凌晨零時起，全港食肆晚上6時至翌晨5時暫停堂食，包括酒吧、主題樂園等15類表列處所均要關閉，公立醫院、安老院舍暫停探訪等（詳情即看【下一頁】）。

市建局表示，因應政府最新防疫措施，市建局轄下各項公眾設施，由明日（7日）起暫停開放。 暫停開放的設施包括市區更新探知館及 SPORTS EXPO，至於 H6 CONET、 茂蘿街 7 號和 618 上海街的社區活動空間和展覽場地亦會暫時關閉，並停止接受預約。

市建局指，至於「市建一站通」資源中心將在辦公時間內保持開放，但多用途活動室及會議室則暫時關閉，並停止接受預約。 所有已經確定的預約申請，市建局將會作個別通知。

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責任編輯：李榮忠