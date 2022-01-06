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【物管局】物管局推《物管非閒事》微電影　冀吸引年青人入行

社會 15:55 2022/01/06

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監管局主席謝偉銓表示，希望藉着推出微電影，令更多人認識物管專業的多元化，適合不同人士投身發展。（資料圖片）

物業管理業監管局今日（6日）以《物管非閒事》為題推出微電影，介紹物業管理專業、物管業發牌制度及監管局的物管業「指明課程」，並向不同人士，尤其是年青人，推廣物管工作及鼓勵其加入行業。

微電影《物管非閒事》長約5分鐘，以物管工作為故事主軸，透過輕鬆及生活化的手法，講述擁有物管學歷及專業資格的年青人阿浩如何活學活用處理物管工作，並採用新科技解決物管日常面對的挑戰及應付工作上遇到的突發問題，反映物管絕非等閒事宜，而是一份專業及富挑戰性的工作。

監管局主席謝偉銓表示，希望藉着推出微電影，令更多人認識物管專業的多元化，適合不同人士投身發展。而推出物管業發牌制度提升了行業的專業地位及物管從業員的專業水平，推動業界朝着更專業化及優質化發展。

除謝偉銓外，香港物業管理公司協會前會長陳志球亦客串演出微電影，呼籲鼓勵年青人參與業界招聘計 劃，加入物管行業，把握入行最佳時機。

微電影《物管非閒事》已上載至監管局網站。點擊即看：【下一頁】  

 

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記者：黃穎津

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