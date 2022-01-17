【傷風感冒】上呼吸道感染按體質分寒熱濕　中醫解構症狀+推介食物紓緩

▲ 外感按體質分風寒、風熱、寒濕、濕熱，症狀各有不同。

天氣轉變，容易傷風感冒。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，中醫理論視上呼吸道感染為「外感」，外感可細分為寒熱濕，不同體質的人士所出現的症狀也不同。她教大家分辨四類外感的症狀，並列舉相應的治理方法，以及適宜進食的食物。

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同一種病毒傳到不同人身上，有人鼻塞、流鼻水；有人喉嚨又乾又痛；有人卻頭暈、腹瀉，為甚麼？梁醫師指，醫理論視上呼吸道感染為「外感」，外感是一種以風邪為主的疾病，病邪進入體內之後會按個人體質變化。

若風邪結合寒邪，就會變成外感風寒；若風邪結合熱邪會變成外感風熱；若風邪結合濕邪會變成外感寒濕或外感濕熱。她指出，作病時要飲食清淡，不宜進食如雞湯等溫補食物，另外生病了建議盡快求醫，對症下藥，也要配合戒口及多休息才會盡快康復。

外感風寒

症狀：喉嚨痕、痰色白、鼻塞、流鼻水

治理方法：辛溫散寒

宜吃食物：生薑、蔥白、芫茜、陳皮、蒜頭、紫蘇葉等

外感風熱

症狀：喉嚨乾痛、痰色／鼻涕色白黃、口渴

治理方法： 辛涼散熱

宜吃食物：羅漢果、無花果、白蘿蔔、梨子、菊花等

外感寒濕

症狀：怕冷、口淡、頭痛、鼻塞、肌肉痠痛、劇烈腹痛、腹瀉、大便清稀如水狀

治理方法： 散寒祛濕

宜吃食物：生薑、淮山、茯苓、赤小豆、陳皮

外感濕熱

症狀：心煩口渴、小便短赤、突發性腹瀉、大便質軟、黏而味臭、肛門有灼熱感、如廁後仍有便意

治理方法：清熱袪濕

宜吃食物：白扁豆、薏米、綠豆、土茯苓、荷葉

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣