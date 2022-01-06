【媽媽心痛】3歲仔細菌感染致上唇腫脹　Coffee半夜帶仔睇急症︰佢面目全非

▲ 3歲翟伯伯因細菌感染致上唇腫脹，Coffee要半夜帶他睇急症。

看著孩子生病，媽媽們都寧願自己病。林芊妤（Coffee）今日上載數張兒子翟德彥（伯伯）的照片，並指出兒子近日因上唇受細菌感染，導致發炎腫脹似鴨仔，Coffee需半夜帶兒子去睇急症，更推掉所有工作留在家中陪伴兒子。

3歲的翟伯伯最近因屁股有濕疹，故Coffee近日忙於為兒子戒睡覺穿尿片，經歷了一個多月要半夜起床的日子。怎料一波未平一波又起，Coffee今日表示兒子的上唇腫得似鴨仔，終於要帶兒子第一次入醫院，她在IG寫下求醫紀錄︰

前兩日佢話上唇入面痛，我睇完又見唔到有啲乜嘢只係有少少紅，諗住佢係生飛滋熱氣，琴日個上唇有少少腫以為佢撞到，到瞓覺嘅時候腫到不得了，仲有少少發燒，即刻抱住佢去醫院，驚佢食物敏感怕佢會抖唔到氣，見完醫生話佢係病毒或者有細菌感染，應該本身嘴入面有傷口，

然後佢覺得痛係咁用隻手指整個嘴仔，咁一定係啦佢依幾日係咁用手指篤佢，所以就感染到。依家佢變咗一隻鴨仔……完全唔認得佢，中咗面目全非拳。

▲ 3歲翟伯伯上唇腫脹得像隻鴨仔。（IG圖片）

Coffee續稱，今次是BB第一次食藥，為了安撫兒子，她推掉所有會議和工作，留在家中陪伴兒子，還特准兒子「睇電視放題」，以分散兒子的注意力，「今次真係陰公鴨鴨，好彩電視能醫百病又能止痛……今日放題！」

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她憶述半夜送兒子入醫院的途中好緊張，「好怕佢有咩事我唔知點算，即刻諗身體健康真係好緊要㗎！」回家後，Coffee還驚魂未定發惡夢，她分享了其曲折離奇的夢境。

夢到世界末日然後我哋必須揀上船，或者係留喺度等死，我哋揀咗好努力咁爬上船，然後一個好大好大嘅巨浪打過嚟，到醒返之後我有咗個新嘅老公，好似有一個新嘅生活咁，但唔知點解姐姐仲係我姐姐，然後BB唔見咗！過咗一段時間普通日子之後，有一日姐姐出咗去買餸，返嚟嘅時候佢突然之間喺門口同我講，你估下我係街市見到邊個！然後我衝出去門口外面，我見到BB著住啲爛衫企咗喺門口，成身污糟邋遢好似無沖過涼咁，跟住我衝過去攬住佢佢就係咁喊，其實真係好似拍咗套戲咁呀！

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惡夢嚇到Coffee睡醒仍哭喊中，感到精神壓力大，她不禁提醒女網民，生仔真的要考慮清楚，因為是一生的責任。

未考慮清楚真係唔好生，因為真係好大責任，仲成日搞到自己精神緊張，呢個夢簡直可以用來拍戲呀喂！

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她又言兒子的牙齒都有少少變黑，問網民有沒有遇到過同類情況，需要多久才康復。有網民留言指，其女兒曾患相同的病，「幾日就好㗎啦」。Coffee都稍為放心，還可以開玩笑，形容兒子似鴨仔，「我哋由琴晚到今日都係keep住想笑佢，但係又覺得佢好可憐嘅狀態。」

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責任編輯︰王明芳