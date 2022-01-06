【疫苗接種】浸大師生及訪客須打齊兩針或每周一檢　本月10日起實施

▲ 香港浸會大學下周一（10日）起要求所有師生入校須打齊兩針或持陰性檢測結果。（資料圖片）

多間大學在本月陸續收緊出入管制措施，要求師生及訪客出示疫苗接種或檢測結果方能入校。香港浸會大學宣布，因應疫情發展，下周一（10日）起，入校學生、教職員、承辦商，以及留校4小時或以上訪客，均必須完成接種，或在入校的7天內完成病毒檢測並呈陰性結果。

浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲昨日（5日）向師生發出通告表示，倘有關陰性檢測結果於下周日（9日）晚上11時59分前上載至浸大手機應用程式，將有效於14天內到訪學校；倘於下周一（10日）或以後上載，有關記錄有效期則為7天。至於完成疫苗接種達14天並已上載有關記錄者，則不受影響。校方亦強烈鼓勵未接種的師生考慮接種疫苗，以保護校園健康及安全。

校方續指，大學校園的飯堂及設施將隨政府昨日宣布公告作出調整，隨著政府政策進一步修訂，大學將檢視及更新有關健康及安全政策。

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責任編輯：馮琪雅