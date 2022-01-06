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【創新科研】中大11個研究項目共獲8,200萬資助　涉自閉症、阿茲海默症等研究

社會 16:08 2022/01/06

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中大11個研究項目共獲8,200萬資助。（資料圖片）

香港研究資助局公布「2021/22年度協作研究金」撥款結果，香港中文大學共有11個項目獲資助，涉及8,200萬元撥款，為本港各資助大學最多。

「2021/22年度協作研究金」共有48個項目獲資助，總金額達2.85億。中大獲得撥款的項目涉及多個學科，涵蓋多個領域，包括細胞成像、自閉症、神經肌肉退化、阿茲海默症、降低流產風險等；另亦有4個研究項目與新冠肺炎及新型傳染病相關，包括研究新冠病毒對成年人腦神經精神健康的長遠影響。

校長段崇智教授對於中大在研資局撥款取得佳績感到鼓舞，他表示很高興見到中大研究人員在追求卓越學術，及推展具影響力研究的努力獲得肯定，又說撥款結果肯定中大研究人員在對抗新冠肺炎作出的貢獻。

「協作研究金」旨在資助由多名學者合作的跨學科研究項目，鼓勵教資會資助大學轄下的研究單位，進行更多具創意及高質素的跨學科研究項目。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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責任編輯：黃悅晴

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