【七師「虎」】七師傅出動近20萬私伙首飾拍廣告　七仙羽自費送萬個口罩予深水埗街坊

▲ 七仙羽師傅最近有新廣告。（大會提供）

虎年將至，蒸餾水品牌找來玄學家七仙羽師傅合力炮製「七師傅與你行大運」新春企劃，為旗下產品加持添旺氣，並由即日起推出「七色開運水」以及一盒7款「WatsMask X 七仙羽虎年特別版口罩」（一盒7款28個裝）。

七師傅日前拍攝廣告硬照時，不但以紐約人氣時裝設計師Jonathan Simkhai銀閃長裙上陣，更出動近20萬的私伙珍珠項鏈及手鏈作配襯，造型高雅大方，帶出她獨有「Master 7」的矚目仙氣。

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七師傅手持新品時擺出可愛少女感甫士，她笑言與品牌有緣：「之前拍綜藝節目時，說過飲富貴人家的水可以沾到他們的旺氣，我更去了深水灣一間大宅成功求得『富貴水』，估不到今次我真的有機會跟對方合作，推出有我加持的『七色開運水』，可以與市民有水齊齊飲、福氣齊齊分。」

七師傅除了做廣告女郎拍了一輯仙氣廣告相外，更參與新品創作構思，加入以虎年開運為題的玄學意頭，將七款饒富新春色彩及精選賀年祝福語加在包裝上。

七師傅表示：「玄學上相當注重新春好意頭，農曆正月一定要以旺的顏色及好意頭的說話出發，所以我就提議加入『虎虎生威』、『龍精虎猛』、『生意興隆』、『月月爆數』、『步步高陞』、『風生水起』及『富貴平安』，鼓勵大家多講好意頭說話，祝大家新年行好運。」

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七師傳定期會在深水埗派物資，她已自掏腰包，訂了過萬支「七色開運水」及近萬個口罩送暖給深水埗街坊：「疫情又加重了，又有新一輪社交限制，師傅希望疫情早點減輕，人人身體健康，特意送新品予大家。」

現在購買「虎年開運七色」系列 或「WatsMask X 七仙羽虎年特別版口罩」，只要用手機掃描樽身或口罩盒上的QR Code，便可免費瀏覽七師傅十二生肖運程及虎年開運攻略。

同時，品牌會於各大網店及網購平台推出虎年新春優惠，憑七仙羽專屬推廣碼「MASTER77」更可於指定網店享獲獨家優惠，包括免費獲贈屈臣氏蒸餾水 X七仙羽「師傅Love虎You」限量版新春禮品。