【超越血緣】台灣同志爸爸成功共同收養孩子　視3歲女兒如己出組織幸福家庭

▲ 台灣同志夫夫成功爭取共同收養孩子，養女有2位受法例認可的爸爸。

愛可以超越性別、可以超越血緣，台灣有一對同志爸爸「圍爸喵爸」收養了一名女孩，由於之前法例所限，不允許同志配偶共同收養孩子，只能以單身身分去申請收養，令養女被迫成為單親。近日，圍爸喵爸成功爭取共同親職權，成為全台灣第一個同志收養家庭，令養女正式有2名爸爸了！

養女一度未能有2位爸爸

綜合台灣傳媒報道，台灣高雄的圍爸與喵爸是兩夫夫，他倆是彰化師範大學輔導與諮商學系的學長與學弟，交往了逾十載，2人一直很喜歡小朋友，早已商討希望組織家庭領養自己的小朋友。

先由圍爸收養女嬰「肉肉」，可是在之前的法律上，無法實現2人共同組織家庭夢想。雖然法院裁定收養通過，圍爸收養女兒肉肉，同時與交往15年的伴侶喵爸辦理結婚登記，但喵爸與孩子只有姻親關係，委託監護僅有照顧教養、就學遷徙、申辦證件補助、有限財產管理等權限，並非完整親權，即喵爸未能正式是肉肉的爸爸。

▲ 圍爸喵爸跟養女「肉肉」，組成幸福一家。（相片授權提供︰圍爸喵爸的親子日常）

父女互動溫馨

2人開設了facebook專頁「圍爸喵爸的親子日常」分享親子日常，並不時受訪，見父女們的互動很溫馨，爸爸會藉日常如閱讀繪本、跟其他同志家庭去玩，希望女兒在日常了解平權。

2位爸爸視肉肉如己出，曾受訪回想肉肉的親母願意將女兒交予他人領養，尤其很信任同志家庭，感到很感恩。現時女兒3歲多，他們一直親力親為照顧女兒，在專頁上經常分享一家人外出遊玩、親親大自然、在家中父女玩耍、女兒愛黏著爸爸等等親子時光，感受到他們一家很幸福。圍爸喵爸曾說道︰

我們是因為愛才聚在一起的家人！

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爭取同志配偶共同收養

為了給女兒肉肉有一個「完整的家」，圍爸喵爸一直落力爭取同志配偶共同收養，希望達到婚姻平權。日前傳來好消息，法院裁定許可喵爸的「收養聲請」，他正式成為肉肉在法律上的另一個爸爸。高雄少家法院認為喵爸不僅是肉肉的實際照顧者，還把肉肉照顧得很好，將她視如己出，裁定喵爸可以收養肉肉。圍爸喵爸加上肉肉三人成為全台灣第一個同志共同收養子女的家庭。

現時肉肉3歲4個月大，圍爸喵爸其實早於2016年5月開始籌備領養孩子事宜，當時第一次聯繫社工，之後陸續完成收養課程親職課程、6次評估與家訪、接寶寶、法院開庭等連串事宜，至2019年1月，當時5個月大的肉肉來到家中，成為圍爸的女兒。收養肉肉時間記錄，對圍爸喵爸來說是5年。

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甜蜜等待正式有2位爸爸

其後進一步實現共同領養孩子，包括參與記者會、約見社工、與律師及團體開庭前討論等，很多事要面對處理。雖然過程漫長，但「甜蜜的等待，值得」！

至今年1月4日，圍爸喵爸終於等到裁定確定書，裁定書是認可喵爸自1月21日起，收養肉肉為養女，即圍爸跟喵爸2人也是受認可的肉肉爸爸。不過，有關裁定只限此案例，台灣亦有其他同志收養家庭仍爭取共同親權。「雖然我們這一案開了先例，但也僅適用個案。」

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責任編輯：顏紫燕