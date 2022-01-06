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【露械候判】涉港鐵車廂內露械　保安員認有違公德罪候判

社會 16:49 2022/01/06

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患阿氏保加症無業男涉於港鐵車廂內露械，今（6日）於東區裁判法院承認1項作出有違公德的行為罪。（資料圖片）

患阿氏保加症無業男涉於港鐵車廂內露械，今（6日）於東區裁判法院承認1項作出有違公德的行為罪。代表律師求情時指，被告患阿氏保加症及強迫症，經治療後明白自己不可如此自私，以及不理會車廂乘客感受。裁判官先為被告索取感化官報告，押後至1月26日判刑。

33歲被告湯力行，報稱任職保安員，承認1項作出有違公德的行為罪。

案情指，2021年9月17日凌晨12時許，有巡邏警員在灣仔港鐵站前往西營盤港鐵站的車廂內，發現被告形跡可疑，並看見被告掏出陽具自瀆。被告在警誡下否認自瀆，稱自己只是在車廂內小便。

代表律師求情指時，被告原任保安員，因本案而被辭退。精神科報告顯示被告患阿氏保加症及強迫症，會見專家後問題有所改善，精神科醫生亦建議被告接受非住院式治療。

代表律師引述心理報告指，被告於2020年12月間曾4次與心理醫生會面，經治療後被告明白自己不可如此自私，以及不理會車廂乘客感受。裁判官先索取感化官報告，押後至1月26日判刑。

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記者：梁錦麟

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