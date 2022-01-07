【TOPick好物試用】 直擊三位真實用家！ 東芝多功能雙門雪櫃符合「你」想需要

新居入伙，雪櫃一定是首要添置的電器之一。但某些屋苑的單位很多都已預留擺放雪櫃的位置，或是廚房空間極細擺放不到大雪櫃，由於有尺寸限制，屋主總會非常煩惱，四出找尋合適尺寸的雪櫃，十分費時，而且可以選擇的款式亦不多。就好像這次帶大家直擊的3個單位，同樣遇到上述問題！不過他們早前參加了TOPick好物試用招募活動，幸運地獲得由東芝送出的下置式雙門雪櫃，現在就做個突擊家訪，訪問他們的用後感！

▲ 何小姐對於東芝這款雪櫃都相當滿意，除了欣賞其外型纖細卻有特大容量外，外置的飲水機功能亦方便她做完運動回來可以喝一口清涼冰水。

545mm窈窕身型夠入屋 內置8層巨無霸容量



第一個單位是位於沙田的欣廷軒，屋主何小姐希望可以在狹窄的廚房擺放雙門大雪櫃。來到何小姐的單位，發現廚房空間窄小，一般大容量的雪櫃確實難以入「廚」。何小姐表示︰「因為我是在職人士，所以每次都會買足一星期的食材，因此希望廚房可以放到一部較窄身，但容量大的雪櫃，但看過很多型號，容量大相對外型都大。直至看到東芝這部雪櫃，尺寸非常合適，櫃門又很輕，內裏空間比傳統雪櫃大得多，而且每層都有一個出風口，不像傳統雪櫃只有一個出風口。」

▲ 這款下置式雙門雪櫃闊度只有545mm，絕對「入得廚房」。

東芝這款下置式雙門雪櫃分上下兩層共有8個分層，容量高達268公升，但尺寸非常纖巧，闊度只有545mm，就算非常窄小的廚房，都可以滿足大家存放大量食物的期望。

▲ 黃先生欣喜新雪櫃不單符合廚房的空間，亦方便小朋友多喝水，他和太太都給「Like」。

飲水機功能方便時時斟 隨時享用清爽冰水



下一位幸運兒是居於屯門疊茵庭的黃先生，他表示選擇雪櫃的首要條件一定要夠「窈窕」，皆因香港地方細，廚房空間較狹窄，所以雪櫃的尺寸較重要。

▲ 正如黃生所就，東芝這款雪櫃機身「窈窕」，多窄的廚房都能擺放得到，解決不少用家的煩惱。

「除了尺寸外，也要有時代感，顏色要夠特別，還要有特別的功能吸引我。而東芝這部雪櫃很有驚喜，不單夠窄身，外型很合我心意，還設有飲水機功能，有一個大水箱，可以預先加水入去，斟水時很方便，變相令小朋友主動多喝水。另外因為我太太是素食者，所以很欣賞它的大容量蔬果格，可以存放更多蔬果。」黃先生說。

▲ 櫃門內置2公升水箱，可以預先注水，隨時提供清涼冰水。

▲ 斟水時非常方便，只需用杯輕壓便可。

黃先生一家都很滿意東芝這款雪櫃，而他提到的飲水機功能的確很方便，放工回家，不用打開雪櫃，就可姒飲用到一杯清涼冰水。而且其儲水箱容量達2公升，更採用符合食品安全的塑膠物料製造，還可以拆掉清洗，非常貼心！

▲ 李生生認為東芝這款雪櫃給他意想不到的驚喜，不單外型美觀，而且出風平均，能保持食物的新鮮度，整體表現都令他全家非常滿意。

每層均設獨立出風口 製冷平均食物常鮮



最後一個單位是位於將軍澳的裕明苑，屋主李先生認為很多雪櫃的製冷效果都不平均，有些位置特別凍，有些位置則不夠冷，很影響食物的新鮮度，所以一直都找不到合心水的雪櫃。李先生表示︰「因為家裏人多，但廚房又只能擺放細雪櫃，所以買雪櫃真是很煩惱。但東芝這款雪櫃確實不錯，其窄身設計相當纖細，剛好能放進我家的廚房，而家每一層都有獨立出風口，溫度保持得好好。我最喜歡斟凍水的功能，夏天時可以隨時斟到凍水飲，真的不錯。」

▲ 每層勻設有獨立出風口，層層出風，能將冷風傳送到雪櫃每個角落。

▲ 特別採用用了電子溫度控制，可以於短時間內迅速製冷。

三位真實用家對東芝GR-RB359WE-PMA(06)下置式雙門雪櫃一致好評，每個設計都非常細心，正如李先生所說東芝這款雪櫃能做到自動調溫，而且出風平均，絕對不簡單。皆因其設計用了電子溫度控制，可以於短時間內迅速製冷，加上每層設有的獨立送風口，層層出風，能將冷風傳送到雪櫃每個角落，避免因雪櫃內溫度不平均而影響食物新鮮度。



（特約）