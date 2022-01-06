【月光之約】張進翹+李敏合演《三生三世愛情餘味》MV　Manson：愛到欲生欲死的痛【有片】

▲ 張進翹（Manson）與李敏（Ranya）一起合演《月光之約》MV。（大會提供）

《月光之約》是香港著名無伴奏合唱劇團「一舖清唱」原創音樂劇場《三生三世愛情餘味》（2019年首演）的其中一首原創歌曲，最近透過梁祖堯牽線，邀得曾參加ViuTV節目《全民造星III》的張進翹（Manson）合作，將歌曲全新演繹。

《月光之約》MV由麥曦茵導演策劃影像製作，並由Manson和李敏（Ranya）一起合演。

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《三生三世愛情餘味》由伍卓賢任作曲、編曲及音樂總監，黃詠詩任編劇及填詞。黃詠詩更憑此劇目榮獲第二十九屆香港舞台劇獎「最佳填詞」。

全劇共有八首原創無伴奏作品，《月光之約》為該演出中第七首出場歌曲，屬壓軸歌曲。

劇中由男主角主唱，內容描寫已婚的男主角和女主角因工作關係，只能在月下相見，永遠不能在日光之下相會；在一次一夜纏綿後，女主角不辭而別，男主角在月光之下表達對這段關係的懷念和期許，希望和對方發展一段有結果的感情的矛盾情感。

適逢劇團成立十周年，一舖清唱特意精選過往演出的音樂作品製作成錄像，《月光之約》為首支推出的精選作品。歌曲由伍卓賢重新編曲及監製，並邀得新晉唱作歌手Manson，聯同一眾恆常合作的無伴奏合唱藝術家包括：陳智謙、劉兆康、盧宜均、曾浩鋒、黃健怡、余菁華演唱，以及導演麥曦茵策劃影像製作。

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Manson首次聽到監製伍卓賢坐在鋼琴前，自彈自唱《月光之約》已深受觸動，並愛上了這首歌：「阿詩的歌詞很有畫面，閱讀的時候很容易入戲，很快就代入男主角世界」。

他表示：「與A cappella 合唱，是一種不同的化學反應，因為成首歌都沒有樂器，全部都是人聲，這個時候很需要互相依靠、互相接收大家的Energy，去找到平衡與Dynamic。感謝監製伍卓賢，在錄音過程中悉心指導，學到很多演繹的技巧。」

Manson形容，是次探索打開了一道對於人聲演繹的門，更有機會到香港殿堂級錄音室AVON錄音，整個過程中得到許多寶貴經驗。

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MV導演麥曦茵策劃影像製作，Manson化身成不羈的畫家，對自己的工作夥伴產生了夥伴以上的渴望，和Ranya合演了一段短暫而深刻的關係，刻劃二人在暗室之中，有光但不能見光的關係。

Manson形容：「在拍攝過程因為要在儘量不可觸碰對方下，表現出那種渴望，有一定的難度。感謝對手李敏的配合和她的唯美，導演花時間引導我真實的情感表達。這個MV中表現出的心碎、尷尬、害羞、開心等情緒，都是『Being in the Moment』被拍下的。」

談到最深刻一幕，他認為：「最滿意的是MV最後一場分手戲，感謝導演，即使拍攝時間緊迫也堅持一起拍完正面大頭的『心碎鏡頭』，希望大家看MV時可以體驗愛到欲生欲死的痛。」

此外，Manson更表示很喜歡MV中的美術，每次拍MV都要把一個空的空間，陳設到像真的有人生活過的溫度，需要投入大量的心思和人力。當中還有一個非常重要的道具：「月光畫作」，是出自本地藝術家Jasmine Cheung 的創作，相信會令喜歡月光的觀眾眼前一亮。