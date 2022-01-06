【Acoustic Kitchen】黎澤恩「十指痛歸心」　謝芷倫感到人妻唔易做

▲ 謝芷倫與黎澤恩主持烹飪節目《Acoustic Kitchen》。

謝芷倫（Jan）及黎澤恩（Ronny）任主持的網上烹飪節目《Acoustic Kitchen》，在今晚（1月6日）播出最後一集。

由於《Acoustic Kitchen》特地在烹飪裡加入音樂元素，節目一開始便由黎澤恩彈著結他走入廚房。但他像很瀟灑地刷著吉他弦，可是在拍這幕之前他不慎切傷手指，而且傷口很深，名副其實「十指痛歸心」。

黎澤恩稱：「由於這集到我大顯身手，所以在開機前落力做足準備功夫，可能在切魚時太興奮，一落刀便切傷了手指。但我知道現場觀眾很想在下廚時有些音樂調劑一下，於是便拆掉膠布，忍痛彈著結他入鏡。其實當時我手指上的傷口還在微微滲血呢！」

在今集，他炮製了拿手的西式香煎海鱸魚配豆苗，算是中西合璧，其味道和賣相均獲現場觀眾稱讚。他得意洋洋的説：「 見到有些女士爭相和我條魚合照， 證明了我條魚有魅力。」

至於剛成為人妻的謝芷倫，今集就主要協助拍檔黎澤恩處理薯蓉：「其實我很享受在廚房裏做幫手， 因為平日我已常常擔任主廚的角色，偶然偷懶一下，令我體會到現今的主婦真不容易做！」

人妻唔易做

她指，現在主婦既要入得廚房出得廳堂：「還可能要同時兼顧外出工作及持續進修。若再加上有了小孩子，忙碌 的程度簡直超乎想像！這方面我真的要慢慢學習。」

最後在節目內，她分享了自己的新年願望，就是到日本滑雪：「已太久没滑過雪，開始技癢了！跟在其他國家不同，在日本滑雪令我感覺份外寧靜和浪漫。」