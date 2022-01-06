【政界爆疫】林鄭月娥指10名官員出席百人宴會　徐英偉確定為緊密接觸者【不斷更新】

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情在爆發的臨界點。10名政府官員出席生日宴會，席上初步確診者出席，民政局局長徐英偉需要隔離，財經事務局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、民政事務局副局長陳積志亦是座上客。消息指，生日宴會為全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的百人生日聚會。行政長官林鄭月娥今日（6日）會見傳媒交代事件。

多名官員疫下出席大型聚會，林鄭月娥點名民政事務局局長徐英偉：我十分失望（詳情即看【下一頁】）。

【18：30】

林鄭月娥指，生日宴在出現Omicron風險後仍然舉行，故感失望。

【18：20】

林鄭月娥點名批評民政事務局局長徐英偉，指抗疫情辛苦，但仍然出席這些聚會，感到十分失望。她說，對於官員未有以身作則，避免出席私人聚會，感到十分失望。作為行政長官，她會有適當行動，強調會徹查到底，跟進到底。

【18：15】

林鄭月娥指，政府將有四大後續工作：

要求特首辦主任已聯絡所有政治任命官員，了解他們有否出席該聚會

要求公務員事務局聯絡高級公務員，了解有公務員出席

今天晚上派員全面清潔消毒政府總部，特首辦目前正進行消毒

提醒官員和公務員嚴守紀律、避免聚會

【18：10】

林鄭月娥指，該名初步確診者當晚9時半才出現，故此以晚上9時半作為分界，故暫時只確定民政事務局局長徐英偉為緊密接觸者；另外8人據了解為在9時半前離開，未有坐下食飯，只是打個招呼，不計算在緊密接觸者之中；而入境事務處處長區嘉宏暫未能確定行蹤，未知是否緊密接觸者，要由衛生防護中心進行調查。

10名官員分別為：

民政事務局局長徐英偉 民政事務局副局長陳積志 財經事務局長許正宇 財經事務及庫務局副局長陳浩濂 創新及科技局副局長鍾偉强 創新及科技局政治助理張曼莉 政制及內地事務局副局長胡健民 香港警務處署長蕭澤頤 廉政公署專員白韞六 入境事務處處長區嘉宏

【18：05】

林鄭月娥表示，今早（6日）從民政局局長徐英偉得悉他為一名確診者的密切接觸者，她今日進行了內部調查。經了解後，事件為1月3日晚有一名人士安排了一場宴會，並宴請不少賓客包括政府官員，其中一位出席者翌日屬於隔離檢疫，因為是確診者的家人，其後在檢疫中心初步確診，現時相信該名患者應該是確診者，不過現時未有確診個案編號。

衞生防護中心指出，該名初步確診者當晚9時半才出現，故此以晚上9時半作為分界。林鄭月娥指，從不同的途徑了解，10位政府官員出席過該宴會，現確定民政事務局局長徐英偉是緊密接觸者。

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記者：李榮忠