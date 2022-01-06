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【政界爆疫】多位高官出席百人派對　傳包括局長許正宇、徐英偉

政治 17:32 2022/01/06

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許正宇。（資料圖片）

全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民百人生日聚會上有初步確診者，消息指，除了民政局局長徐英偉有份出席，財經事務及庫務局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、前海關關長鄧以海、民政事務局副局長陳積志、財經事務及庫務局副局長陳浩廉亦是座上客。

警務處處長蕭澤頤。

廉政專業白韞六

創科局政治助理張曼莉承認，當日有出席該聚會，但去了一會就早走，現已做了檢測，等檢測結果。至於徐英偉，據悉，他並沒有與確診者接觸，未知是否需要到竹篙灣接受隔離，但已自行進行檢測。

據了解，洪為民周一晚上在灣仔灣景中心Reserva Ibérica Tapas Bar & Restaurant舉行百人生日派對，除了多位高官出席，多名新任立法會議員亦在場，包括民建聯陳仲尼、邱達根、陸瀚民、吳傑莊。吳傑莊表示，當日曾於6時許到達派對現場，逗留約45分鐘後離去，但確診者於9時許才到達，因此沒有碰面，但慎重起見，仍自行進行檢測。

吳傑莊表示，自己與初確者沒有碰面。（資料圖片）

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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撰文 : 傅流螢

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