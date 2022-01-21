實測！靚米點樣揀？最緊要米粒修長有飯香

香港人愛「湊米氣」，一日三餐都離不開米飯。上一代的人常說一碗靚飯就算沒有餸也好吃。要吃靚飯首先要識揀靚米，而在眾多米種當中，就以茉莉香米最受港人歡迎，以下揀選市面上較受歡迎的4款香米，以其香味、口感、色澤和外觀等進行比較，看看那款最夠「米氣」。

四大香米測試及比較



今次測試的產品來自4個的不同品牌，我們找來2位試食專員，主要集中測試香米的香味和口感，另外亦會就其色澤和外觀作出比較：

▲ 試食專員A︰「產品C一剪開包裝袋就聞到米香，以同等份量的水煮出來的飯，產品C特別香和有咬口；而產品A的米就最白。」

▲ 試食專員B︰「產品D的外觀最修長，以同等份量的水煮出來的飯偏軟身，沒有口感；反觀產品C米飯粒粒分明，入口軟硬適中，口感煙韌，而且好有飯香；產品B的色澤則是4款之中最深。」

結果產品C勝出



測試結果非常明顯，產品C在香味方面領先於其他產品，試食專員表示由剪開包裝袋一刻已聞到米香，煮熟後更芳香撲鼻，而且其口感軟硬適中，煙韌有咬口，粒粒飽滿。除咗飯香，米的外觀都有影響，以茉莉香米為準則，米粒要夠修長才稱得上靚米。



飯香撲鼻 粒粒晶瑩口感佳



大家一定很想知道產品C是出自那個品牌？其實它就是陪伴大部分香港人成長的金象牌頂上茉莉香米！從測試結果可以看到，金象牌香米的表現出色，兩位試食專員一致認為其香味和口感最好吃，雖然色澤不及產品A雪白，但象牙白色勝在夠天然，煮出來的米飯晶瑩剔透，口感煙韌香甜，啖啖飯香。

吃一口香港情懷



相信大家都有聽過「金象牌全港銷量第一」這句廣告標語，不但深入民心，而且承載着一份香港情懷。為了保留這一份情懷，金象牌多年來一直堅持從原產地精挑細選靚香米，由經驗豐富之試米師傅，以及電腦精密計算出新舊米的配方，再經過香港嚴格的品質管理，在香港儲存和包裝，保持最佳水準。保證港人吃到最美味的一口飯，不但吃得安心，更能吃出一份人情味。



（特約）