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【新冠肺炎】消息：馬會辦公樓疑有員工中招　周五起實施在家工作兩周

社會 17:40 2022/01/06

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馬會沙田辦公樓有員工或染疫。

本港爆發第五波疫情，確診個案不斷增加。有消息指，馬會沙田辦公樓有員工的家人或染疫，該員工已經接受檢測，正等待檢測結果。據了解，馬會今日宣布，從明天起連續兩周實施在家工作。馬會回應指，未有收到任何員工或員工家人確診的通知。

消息指，馬會今日已經向員工發郵件，指沙田辦公樓一茶水工的女兒可能確診，而該員工正在等待測試結果。其後馬會再發郵件，要求將辦公室工作變為在家工作模式，從1月7日起至1月21日。

馬會表示，未有收到任何員工或員工家人提交正式陽性結果報告。不過因應政府收緊防疫措施，今日管理層開會決定在家工作兩周。

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記者：袁澍

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