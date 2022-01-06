【分手100天】JC化情傷為創作靈感　陳詠桐愛寫失戀歌盼為樂迷解愁

▲ JC新歌《分手100天》

黎明旗下歌手JC陳詠桐，一向是多功能唱作人，近日JC推出包辦曲詞的《分手100天》，並把自己的情傷經驗放入歌中，有望成為下一首年度失戀歌。

JC寫下《分手100天》，坦言創作靈感來自失戀。「剛剛分手當然極度難過，當時的我以為只要我夠忙碌，每天將日程表填滿，一切就會過去。可惜事與願違，當我愈刻意隱藏自己難過的情緒，這些情緒愈容易在某個夜闌人靜的晚上爆發。」

JC稱某次機緣巧合，讀到一篇關於如何放下一個人的文章，了解到要放下的大前提，是必須先直面自己的情感。「我明白到分手後難過皆人之常情，傷心只因我們認真為過一段關係付出。之後腦海突然浮現歌詞中那一句『畢竟真心愛過，內心注定痛點』 ，歌曲亦油然而生。

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鄭伊健周秀娜曾有電影名為《分手100次》，JC笑言歌名並沒受啟發。「當中歌詞是真實經歷的感受，2021年對我很特別，因為這一年完成了不少情感上的課題，對愛情有所感悟，故所寫了很多關於愛情的歌曲，《分手100天》雖然算不上是最滿意的一首，但絕對是最真實的。」

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提到分手的傷心回憶，JC明言過去難忘的經歷不止一次：「自己是個在愛情付出和投入很多的人，因此每一次分手都特別難受。就如歌詞中所道『我畢竟擁有過，若失去是痛點』。但儘管悲痛，我相信每一次分手都會成長不少，亦非常感恩這些經歷出現在人生當中。」

情緒化有利創作

JC過去創作不少情歌如《說散就散》、《我該放手》，當中情感有來自個人經歷，也有憑空幻想。「人生有限，總不能將所有傷痛經歷一遍，而我情感未能所及的部分，自然要靠想像力彌補。有時候會從電影感受，有時候會從朋友的故事中了解。某程度上慶幸自己是個多愁善感的人，因為比較情緒化，所以容易將腦海感情於唱作時傾注，更容易投入每一首歌。 」

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JC讀書時在音樂比賽時受到賞識，她在中學時已開始唱作，透過作品分享感受，也是她最大滿足感。「唱別人寫的歌，始終不是自己的故事，雖然作為一個歌手，固然要專業完成每首歌，但當歌曲內容是關於自己時，絕對更容易掌握和駕馭。尤是自己的故事，每一次唱都能夠再次回望某段經歷或某個人，有種『look at how far I've come』的感覺。如果歌曲在某個時間點與聽眾產生共鳴，或在某刻救贖了別人，就更是難得。」

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她在創作生涯中，受過不少唱作歌手啟蒙，如Taylor Swift、Olivia Rodrigo：「她們的共通點都是無懼赤裸地將自己的感受和經歷展現人前，毫無保留將自己與歌曲合二為一，這樣的精神極具啟發性。」

JC坦言寫歌的靈感女神常會突然來訪，試過半夜忽然出現旋律，在半個小時已寫好了曲詞。「最耐大概是有一首歌，我13歲開始寫，斷斷續續反覆修改，到今天都未寫到滿意。」

遇到沒有靈感時，JC有時會讀一本書、看一部電影，或者與友人聊天。「我發現大部分人的故事或多或少都有相似之處，亦很喜歡在他人的經歷尋找自己的身影，然後進行創作。 」因此JC唱出的歌曲能感動人，也許正是唱出聽者的內心感受。

記者：區家歷