【分手100天】JC化情傷為創作靈感　陳詠桐愛寫失戀歌盼為樂迷解愁

▲ JC新歌《分手100天》

黎明旗下歌手JC陳詠桐,一向是多功能唱作人,近日JC推出包辦曲詞的《分手100天》,並把自己的情傷經驗放入歌中,有望成為下一首年度失戀歌。

JC寫下《分手100天》,坦言創作靈感來自失戀。「剛剛分手當然極度難過,當時的我以為只要我夠忙碌,每天將日程表填滿,一切就會過去。可惜事與願違,當我愈刻意隱藏自己難過的情緒,這些情緒愈容易在某個夜闌人靜的晚上爆發。」

JC稱某次機緣巧合,讀到一篇關於如何放下一個人的文章,了解到要放下的大前提,是必須先直面自己的情感。「我明白到分手後難過皆人之常情,傷心只因我們認真為過一段關係付出。之後腦海突然浮現歌詞中那一句『畢竟真心愛過,內心注定痛點』 ,歌曲亦油然而生。

鄭伊健周秀娜曾有電影名為《分手100次》,JC笑言歌名並沒受啟發。「當中歌詞是真實經歷的感受,2021年對我很特別,因為這一年完成了不少情感上的課題,對愛情有所感悟,故所寫了很多關於愛情的歌曲,《分手100天》雖然算不上是最滿意的一首,但絕對是最真實的。」

提到分手的傷心回憶,JC明言過去難忘的經歷不止一次:「自己是個在愛情付出和投入很多的人,因此每一次分手都特別難受。就如歌詞中所道『我畢竟擁有過,若失去是痛點』。但儘管悲痛,我相信每一次分手都會成長不少,亦非常感恩這些經歷出現在人生當中。」

情緒化有利創作

JC過去創作不少情歌如《說散就散》、《我該放手》,當中情感有來自個人經歷,也有憑空幻想。「人生有限,總不能將所有傷痛經歷一遍,而我情感未能所及的部分,自然要靠想像力彌補。有時候會從電影感受,有時候會從朋友的故事中了解。某程度上慶幸自己是個多愁善感的人,因為比較情緒化,所以容易將腦海感情於唱作時傾注,更容易投入每一首歌。 」

JC讀書時在音樂比賽時受到賞識,她在中學時已開始唱作,透過作品分享感受,也是她最大滿足感。「唱別人寫的歌,始終不是自己的故事,雖然作為一個歌手,固然要專業完成每首歌,但當歌曲內容是關於自己時,絕對更容易掌握和駕馭。尤是自己的故事,每一次唱都能夠再次回望某段經歷或某個人,有種『look at how far I've come』的感覺。如果歌曲在某個時間點與聽眾產生共鳴,或在某刻救贖了別人,就更是難得。」

▲ 去年跟曾比特合唱《我不是邱比特》。

她在創作生涯中,受過不少唱作歌手啟蒙,如Taylor Swift、Olivia Rodrigo:「她們的共通點都是無懼赤裸地將自己的感受和經歷展現人前,毫無保留將自己與歌曲合二為一,這樣的精神極具啟發性。」

JC坦言寫歌的靈感女神常會突然來訪,試過半夜忽然出現旋律,在半個小時已寫好了曲詞。「最耐大概是有一首歌,我13歲開始寫,斷斷續續反覆修改,到今天都未寫到滿意。」

遇到沒有靈感時,JC有時會讀一本書、看一部電影,或者與友人聊天。「我發現大部分人的故事或多或少都有相似之處,亦很喜歡在他人的經歷尋找自己的身影,然後進行創作。 」因此JC唱出的歌曲能感動人,也許正是唱出聽者的內心感受。

記者:區家歷