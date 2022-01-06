【第五波疫情】教大未打針師生下周五收緊至3日1檢　未上載打針或檢測紀錄須自行承擔缺課後果

▲ 教大下周五（14日）起，收緊未打針師生的檢測要求至3日1檢。（資料圖片）

香港教育大學今日（6日）公布，因應疫情最新發展，將維持面授課堂之安排，但進一步加強校園防疫措施，2月24日起所有教職員、學生、承辦商員工、宿舍住客及逗留超過2小時訪客，均須完成接種最少1劑新冠疫苗，方可進入校園。

教大公告亦指，未能接種疫苗的師生，仍然必須出示醫生證明，並定期進行檢測，方可進入校園，而下周五（14日）起，收緊檢測要求為每3日1次，以取代之前的每7日1次。

教大表示，師生需上載疫苗或檢測紀錄至網上匯報系統，教職員若因未能符合上述安排，而不能進入校園，需申請年假或無薪假；而學生亦需自行承擔未能出席課堂的後果。

校方將維持面授課堂之安排，並取消所有大型活動；所有運動設施亦會於未來兩周關閉，而大學餐飲設施的開放時間亦會跟隨政府的公告而作出調整。校方亦會密切留意疫情的最新發展，檢視相關安排。

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記者：馮琪雅