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【美食速報】Häagen-Dazs首推賀年招財貓雪糕蛋糕　早鳥優惠85折＋情人節限定雪糕蛋糕

休閒消費 11:38 2022/01/07

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

Häagen-Dazs推出賀年主題雪糕蛋糕及情人節限定雪糕蛋糕。

為慶祝農曆新年的到來，Häagen-Dazs首次推出賀年主題雪糕蛋糕，即日起發售「賀年盛宴」雪糕蛋糕，大家拜年時都可以吃到新年主題的雪糕蛋糕，同時Häagen-Dazs亦將推出兩款「Be My Valentine」情人節限定蛋糕，包括「熊粉愛侶」及「紅玫魅影」，讓大家與情人共度情人節。

「賀年盛宴」雪糕蛋糕

「賀年盛宴」雪糕蛋糕。（圖片由Häagen-Dazs提供）

新年將至，Häagen-Dazs推出賀年主題雪糕蛋糕，整個雪糕蛋糕如過年糖果盤般，載滿了朱古力，還有招財貓裝飾朱古力、金元寶及年桔等裝飾朱古力在蛋糕面上，充滿農曆新年氣息。雪糕蛋糕寓意吉祥如意，盤滿缽滿，財源滾滾，一起Make a New Year Wish！

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大家在賀年送禮有多一個選擇，還可以拜年時用作打卡，Häagen-Dazs指雪糕蛋糕是朱古力x士多啤梨口味，由薄脆朱古力及雪糕組成，還有三款尺寸可供選擇。

售價：Mini：HK$429/個、Regular：HK$539/個、 Large：HK$639/個

（Mini&Regular：朱古力x士多啤梨口味；Large：可自選兩款口味）

發售日期：即日起至2022年2月15日

早鳥優惠：即日起至2022年1月31日訂購可享85折優惠

銷售點：Häagen-Dazs專門店及eShop

「Be My Valentine」限定雪糕蛋糕

1.「熊粉愛侶」雪糕蛋糕

熊粉愛侶」雪糕蛋糕。（圖片由Häagen-Dazs提供）

「熊粉愛侶」雪糕蛋糕以心型粉紅雲石鏡面作設計，配上一對情侶小熊作裝飾，再以粉紅朱古力片撒在蛋糕邊，Häagen-Dazs指蛋糕內有雙層雪糕— 士多啤梨及黑朱古力杏仁口味。

售價 :  Mini: HK$429/個 （上：士多啤梨口味；下：黑朱古力杏仁口味）

發售日期：2022年1月11日至2022年2月15日

早鳥優惠：2022年1月11日至2022年2月6日訂購可享85折優惠

銷售點：Häagen-Dazs™專門店及eShop

2.「紅玫魅影」雪糕蛋糕

「紅玫魅影」雪糕蛋糕。（圖片由Häagen-Dazs提供）

「紅玫魅影」雪糕蛋糕以3D立體設計，如同一朵盛開的大玫瑰花，十分吸睛，花瓣內藏士多啤梨口味雪糕。

售價 :  HK$699/個 （士多啤梨口味）

發售日期：2022年1月11日至2022年2月15日

早鳥優惠：2022年1月11日至2022年2月6日訂購可享85折優惠

銷售點：Häagen-Dazs™專門店及eShop

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記者：蕭雅文

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