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【MIRROR成員 】呂爵安代言日本KITKAT朱古力　和風京都古風限定店進駐時代廣場

休閒消費 10:28 2022/01/07

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

MIRROR成員Edan為kitkat代言，該品版的京都古店風限定店會於銅鑼灣時代廣場，雀屎可去打卡。

自去年首度由日本直送的 KITKAT® 高級系列 Chocolatory® Pop-up 店襲港，盛況空前後，踏入 2022 年，日本KITKAT®強勢回歸！由1月8日起至2月15日，京都古店風的限定店會於銅鑼灣時代廣場矚目登場。再加上品牌找來人氣男團 MIRROR 成員 Edan 呂爵安為禮盒拍攝品牌廣告，場內也將有不同橫額及海報讓各位「爵屎」打卡！

本館

京都古風店將分成 3 個打卡區域：本館、別館及鳥居。本館主賣日本直送新年雜錦禮盒，及放全盒用的節日限定口味袋裝朱古力及Chocolatory® mini朱古力，中央木櫃展示不同的精選產品。今次新登場的日本新年雜錦禮盒分12條裝或18條裝兩款，內裏包含5款口味：開心果、奶茶、牛奶、抹茶及黑朱古力。

整間本館小屋由木搭建而成，房檐上層層疊起的瓦片，加上傳統日式町屋的木系外觀，將京都古都的風情臨摹得淋漓盡致。本館中庭位置是自選區域，展示著不同的KITKAT® Chocolatory® mini朱古力口味，包括：柚子、熱情果、黑加侖子、士多啤梨、黑朱古力等，全部都是日本直送的迷你版本，客人可自由選擇口味混合配搭。

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別館

別館建築同樣具古都風情，門前的紅色KITKAT掛布更令人喜氣洋洋，充滿著農曆新年的喜慶氣氛。還有更多精美產品，逢購買「日本新年雜錦禮盒」即送一套色彩繽紛的KITKAT日系招財貓利是封*；購物滿$99則會附送一張日之花防燙隔熱墊*，更可以$59加購價額外買得日系招財貓木製糖果盤*，當作農曆新年全盒使用，既得體又寓意財源廣進！除了在時代廣場限定店之外，在指定推廣專員的日本KITKAT®朱古力銷售點亦可換購以上贈品，換完即止。
*數量有限，換完即止

鳥居

鳥居區域是今次古風限定店標誌性的打卡區域。朱紅色的千本鳥居，幾乎是每次去京都必到的景點之一，紅彤彤的鳥居甚具新年氣氛，誓要引來人龍打卡！鳥居區域錯落有致的平滑石塊，亦有種微縮的京都庭院的感覺，加上一座可愛的招財貓像，令人仿似漫步於古色古香的京都巷弄小道。

備註：以上產品除Pop-up 店外，亦在各大超市及零售商購買。另外，7-11 亦提供KITKAT®限定獨家禮盒，內有 4 款口味：開心果、奶茶、牛奶、及忌廉脆脆。

地址：銅鑼灣時代廣場二樓中庭 

日期：1月8日至2月15日

時間：10am-8pm (疫情期間時間可能稍為調整，敬希注意)

記者：郭秀芳

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