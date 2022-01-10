【治療痛風】痛風發作4類人宜吃降尿酸藥　專科醫生解構藥物功效副作用

▲ 風濕病科專科醫生指，4類人宜服用降尿酸藥，以減少痛風發作。

痛風是由於體內尿酸水平過高，導致尿酸的結晶（尿酸鹽）沉積在關節內，刺激免疫系統引發關節炎。患處會突然出現紅、腫、發熱及劇痛，亦即是急性痛風發作，若一直沒有接受適當治療，則會演變成慢性痛風，長遠會影響關節和活動能力。

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治療急性痛風藥物 目標消炎止痛

目前治療急性痛風的藥物是作消炎之用，常見藥物包括非類固醇消炎止痛藥、秋水仙鹼和類固醇，藥物療效大致相同，因此選擇藥物時主要考慮患者以往對藥物的反應，以及藥物的安全性。這些藥物有助紓緩徵狀和預防急性痛風發作，越早服用亦有助控制炎症，治療效果更佳。

急性痛風藥物的功效及副作用：

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病情嚴重、經常復發的痛風病人，或者因副作用不能使用上述藥物，可考慮使用生物製劑「白介素1抑制劑」。白介素1是最主要引致急性痛風的發炎因子，使用「白介素1抑制劑」可有效紓緩急性痛風的徵狀。然而，生物製劑較昂貴，亦可能會降低抵抗力，在使用前必須排除感染的可能性。

服用降尿酸藥 長遠控制減少發作

不少患者都以為痛風只是間歇性病症，只會「間中發作」，忽略了服用降尿酸藥的重要性。其實痛風是高血尿酸症的警號之一，服用上述治療急性痛風的藥物只能消炎，不能降低血尿酸濃度。正常的尿酸值為每分升（dL）X毫克，當尿酸值每分升（dL）高一毫克，高血壓的風險便會增加13%，高尿酸病人患上心血管疾病的風險和死亡率分別會增加46%及34%，中風風險亦會增加41%。如果血尿酸濃度高於每分升（dL）八毫克，腎衰竭風險亦較常人高出九倍。

要減低痛風帶來併發症的機會，關鍵在於治本，病人應服用降尿酸藥，降低血尿酸濃度。根據2016年歐洲抗風濕病聯盟的指引，如果痛風患者符合以下其中 一項條件，就應考慮服用降尿酸藥：

每年有多於一次痛風發作

患有慢性痛風關節炎

曾患有腎結石

早於40歲前出現急性痛風或血尿酸濃度高於每分升8毫克

然而，本港只有四分一痛風患者正在服用降尿酸藥，其中一個原因是很多病人都存在一個誤解，以為透過飲食戒口就可控制血尿酸濃度。事實上，體內只有兩成尿酸由食物所含的嘌呤轉化而成，即使完全避免進食含高嘌呤的食物，亦無法有效降低血尿酸濃度，加上食物中的嘌呤是製成DNA的原料之一，存在於所有動植物細胞，無法完全避免。

降尿酸藥阻止尿酸製造 促進尿酸經腎臟排出

降尿酸藥主要分為兩類作用，第一類是黃嘌呤氧化酶抑制劑，可阻止尿酸製造，包括別嘌醇（Allopurinol）和非布司他（Febuxostat）；第二類是促進尿酸經腎臟排出的藥物，包括丙磺舒（Probenecid）。

降尿酸藥物功效及服用注意事項：

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血尿酸濃度控制於<6 mg/dL

控制血尿酸濃度就像控制血壓、血糖和膽固醇，希望使用藥物控制病情，達致治療目標。根據國際標準，服用降尿酸藥後，血尿酸濃度應控制在每分升6毫克或以下。

達致治療目標後，沉澱在關節和軟組織內的尿酸鹽會逐漸溶解，急性痛風的發作會慢慢減少。不過在尿酸鹽溶解初期，由於關節內尿酸鹽的濃度和結構有所改變，可能會短暫增加痛風復發的風險，可能維持約六個月，風濕病科專科醫生或會處方秋水仙鹼或其他藥物以預防痛風發作。

除了控制痛風發作外，服用降尿酸藥亦可同時減低心臟病發的風險、改善心臟衰竭的情況及死亡率。近期有研究顯示，如果血尿酸濃度達致治療目標，亦可大幅降低腎衰竭的風險。不過血尿酸濃度並非愈低愈好，如果血尿酸濃度長期過低，有機會增加患上柏金遜症、腦退化和運動神經元病的風險。因此建議正在服降尿酸藥的痛風患者定期覆診，並檢驗血尿酸濃度，從而準確調較藥物的劑量。