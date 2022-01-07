【校長專訪】小一上學期不設默書測考助適應　聖提摩太校長以生命教育改變學生

▲ 聖公會聖提摩太小學校長田少斌積極推動生命教育，盼望改變更多學生。

「教育不只讀書！」本學年上任的聖公會聖提摩太小學校長田少斌盼望，改變小朋友上學只是讀書，回家就是做功課的想法。田校長積極推動生命教育，也考慮到學生尤其小一新生的身心需要，構思多個「人性化」項目，以建立一個充滿愛的校園為目標。

▲ 聖公會聖提摩太小學校長田少斌於本學年上任。（陳國峰攝）

聖公會聖提摩太小學（下稱聖提摩太）位於紅磡35校網，創校已有135年歷史。疫情持續兩年來，校方留意到低小學生的學習和情緒需要，因而設「幼小銜接課程」。小一上學期沒有默書、測驗和考試，同時針對小一新生的弱項，例如自理能力、執行能力、專注力等重點教導，並且透過遊戲式學習，讓他們盡快適應升小的學習生活。至於小二至小三，開學初期功課量較少，再逐步調適增加。田校長認為︰

學習最重要是心情，先處理心情，後處理事情。我更關注學期初小朋友的情緒，師生關係、班級經營都要做得更好。

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每月無功課日玩盡多元活動

由於疫情關係，過去兩年學生參與課外活動的機會大減。早前疫情穩定下，學校除了善用周六進行逾40項活動外，本學年開始每月舉辦一次「無功課日」。無功課日當天學生不用上課，而是參加多元化活動，例如英語戲劇、編程、動手做STEM、手鈴、奧數、制服團隊活動、園藝等，紓緩學業壓力。

不想小朋友覺得返學只是讀書，回家就是做功課。教育不只讀書，還要給學生多元經歷去體驗。

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推動生命教育增學童抗逆力

開學初期接連發生學童輕生事件，令人相當心痛。田校長推行生命教育，加強小朋友的抗逆力，不但針對學生和家長的需要，還關注老師的心靈健康。譬如早前學校一連五日，安排社工與家長會面及傾談，了解家長心聲；在班主任課堂上，老師會教導小朋友識別情緒，學習應對壓力與逆境。

本學年聖提摩太的生命教育主題為「感恩有你」，培養學生感恩之心，當中包括21日「感恩日記」。新學年首兩個月，學校進行很多班級活動，建立師生關係之餘，亦加強小朋友的歸屬感。田校長希望學生對上學抱持正面態度，「覺得返學是開心的，老師關顧他們的需要」。

▲ 田校長希望改變小朋友返學只是讀書，回家就是做功課的想法。（陳國峰攝）

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薩提爾模式的冰山對話

近兩年來田校長學習「薩提爾模式」，並以薩提爾融入生命教育。他解釋薩提爾著重「人」，認為人的生命很強大，當中有「冰山」的隱喻，指人的行為只是冰山一角，但下面卻潛藏很多「內在」，包括感受、觀點、期待、渴望和自我。當人辨識到內在時就會得到療癒，更覺察自我，並一步步走向正向情緒。田校長平日會相約學生在校園散步、分享好書等，從傾談中了解學生的內心世界。他分享︰

薩提爾講求對話，我透過一些乒乓球式對話，你來我往讓學生辨識自己的情緒，並引導他們進入正向思維。

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訓導出身不再「靠惡」

田校長踏上教育路，全因中三那年遇上一些好老師，他憶述當時︰「有老師愛錫與重視令我自信心提升，覺得返學很有意思，老師的職業很有意義。」他自此立志當上老師，之後順理成章地投身教育界。不過，他坦言從前沒想過要做校長，直至近年接觸到生命教育，他開始轉變。

我以前是一個訓導主任，很嚴格的，經常覺得學生要被訓話，但達不到效果，學生望到我都驚，不想跟我傾偈，即使我對他們的嚴厲是出於愛。

▲ 田少斌校長由訓導走向輔導，深信生命教育是他未來持定的方向。（陳國峰攝）

他曾聽過生命教育工作者的分享，有人從小被老師責備和排擠，甚至被放棄，慶幸之後遇上好老師及成長夥伴，令生命慢慢改變。田校長反思，自己在學生心目中或許曾經是這樣的老師，讓學生感覺不到愛。

當他認識生命教育後，明白既要規範學生，也要流露對學生的愛。他有感作為一校之長，可以更有方向帶領師生關注生命成長，因此決定要邁向校長的崗位。由訓導走向輔導，生命教育無法量度，田校長深信「生命教育是我未來人生持定的方向」。

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記者：駱秀玲