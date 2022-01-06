【政界爆疫】多名官員疫下出席大型聚會　林鄭月娥點名民政事務局局長徐英偉：我十分失望

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情在爆發的臨界點。消息指，全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民百人生日聚會上有初步確診者。行政長官林鄭月娥今日（6日）會見傳媒，指除了民政局局長徐英偉有份出席、財經事務局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、前海關關長鄧以海、民政事務局副局長陳積志亦是座上客。

▲ 行政長官林鄭月娥會見傳媒，交代政府高官出席聚會染疫的事件。（曾耀輝攝）

對於多名官員疫下出席大型聚會，林鄭月娥點名批評民政事務局局長徐英偉，指抗疫情辛苦，但仍然出席這些聚會，感到十分失望。她說，對於官員未有以身作則，避免出席私人聚會，感到十分失望。作為行政長官，她會有適當行動，強調會徹查到底，跟進到底。

她指，8個9時30分離開的官員「無坐低食飯，只是係打個招呼傾兩句」，又指政府將會有四大後續工作，包括特首辦主任已聯絡所有政治任命官員，了解他們是否出席該聚會；要求公務員事務局聯絡高級公務員，了解有無其他公務員出席；政府總部將會全面消毒；另外提醒官員和公務嚴守記紀律、避免聚會。

林鄭月娥指出，對於聚會引發的染疫風險令人沮喪，對於宴會本身會跟進，包括跟進餐廳是否符合防疫規例。

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記者 : 袁澍