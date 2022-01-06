【疫下市道】年花商指今年年花普遍不加價　千元蝴蝶蘭盆栽最受市民歡迎

▲ 香港蘭花大王楊小龍（左）、香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春（右）。（陳靜儀攝）

臨近農曆新年，家家戶戶會買年花過節，香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春預計，今年整體銷情較上年增加約2成，但仍較新冠疫情前差，擔心疫情令銷情受壓，因此今年年花普遍沒有加價；為迎合年輕人市場特意製作年花盆栽，並加入具虎年特色的中國蘭、虎尾蘭等植物，另有虎紋紋理及斑點的蝴蝶蘭。

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上年農曆新年剛巧遇上第四波疫情，令年花市道反應一般，賴榮春預計，今年市道有消費券帶動，銷情會較上年上升1至2成，一般家庭將入手500至800元的年花佈置家居，但難以回復至疫情前水平，因擔心滯銷及市民負擔能力，今年出售的年花普遍沒有加價，惟運輸成本上漲荷蘭、日本等地入口的花，或有個別增幅。

他又指，往年年輕人喜歡購買盆栽和日本蕙蘭，為配合下年農曆年為虎年，今年製作的盆栽有中國蘭、虎尾蘭和金虎仙人球，另有虎紋紋理及斑點的蝴蝶蘭。他續指，市民一般較喜歡入手一盆一株的紫色或紅色的蝴蝶蘭，價值1000元，不過買花豐儉由人，最平數十元亦有交易。

香港蘭花大王、千葉園始創人楊小龍則指，今年維園年宵投得8個攤位，每檔安排2,000棵年花，共1.6萬棵應市，另有貨源供應商場寄賣，不擔心疫情升溫致年宵取消而令年花滯銷，因為市民可改到其農場購買，不排除改以網上形式售賣。

他又透露，今年年花成本大增，運輸費大幅上升，令每株年花運費由疫情前5元增至現時25元；員工日薪亦由疫情前1,000元增至1,200元，惟上漲的成本並沒有轉嫁消費者。

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記者：陳麗娜