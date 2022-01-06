【政界爆疫】多名官員疫下出席大型聚會　林鄭月娥：會徹查到底

▲ 林鄭月娥指出，對於官員未有以身作則，避免出席私人聚會，感到十分失望。

本港新冠變種病毒Omicron威脅未解，第5波疫情在爆發的臨界點。消息指，全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民百人生日聚會上有初步確診者，有多名官員出席。行政長官林鄭月娥下午交代事件，她表示出席的官員包括民政局局長徐英偉，財經事務局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、民政事務局副局長陳積志等10名官員，對於在Omicron變種病毒威脅全球及本港疫情下，多名官員出席大型聚會感到失望，更加點名密切接觸者徐英偉。

林鄭月娥指出，對於官員未有以身作則，避免出席私人聚會，感到十分失望。作為行政長官，她會有適當行動，強調會徹查到底，跟進到底。她表示8個9時30分離開的官員「無坐低食飯，只是係打個招呼傾兩句」，又指政府將會有四大後續工作，包括特首辦主任已聯絡所有政治任命官員，了解他們是否出席該聚會；要求公務員事務局聯絡高級公務員，了解有無其他公務員出席；政府總部將會全面消毒；另外提醒官員和公務嚴守記紀律、避免聚會。

林鄭月娥又強調對於聚會引發的染疫風險令人沮喪，對於宴會本身會跟進，包括跟進餐廳是否符合防疫規例。她說曾向食環署核實，得知餐廳是D類餐廳，員工要求全部接種疫苗，賓客要有2/3人接種疫苗。

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記者：袁澍、伍瑋瑋