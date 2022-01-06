【創新科技】科大學者王吉光發現多個基因突變　獲頒首屆鍾南山青年科技創新獎

▲ 「鍾南山青年科技創新獎」今（6日）午在廣州舉行，科大學者王吉光透過視像發表感言。（京港學術交流中心提供）

香港科技大學生命科學部和化學及生物工程學系副教授王吉光，今日（6日）獲頒由中國工程院院士鍾南山授權的首屆「鍾南山青年科技創新獎」，以表揚其利用數據科學和計算技術研究精準醫療，發現多個具臨床意義的基因突變，有助計算輔助精準診斷和治療，為醫學及生命科學作出貢獻，為10名得獎者之中，唯一來自香港的得獎者。

「鍾南山青年科技創新獎」獲中國工程院院士鍾南山授權、由中國青年科技工作者協會設立，旨在培育科技創新人才，推動醫學及生命科學等領域的創新發展，同時支持基層公共衛生防疫，每年從包括港澳地區在內的青年科技工作者展開評選，評選年齡為38歲以下、主要針對3個領域，包括科技發明發現、臨床醫學應用、科普工作的學者，每次不超過10人獲獎。

京港學術交流中心發布新聞稿指，受疫情影響，今午頒獎禮結合線上線下形式在廣州舉行，引述王吉光透過視像發言，表示感謝鍾南山及評審委員認可和鼓勵，並感謝國家支持內地與香港合作項目。他認為，雖然獎項屬鼓勵性質，但能堅定其利用大數據和計算方法研究人類疾病的方向。

據中心介紹，王吉光領導組建亞洲腦膠質瘤多個學數據聯盟，通過整合大數據和數學建模，在繼發性膠質母細胞瘤中，發現可靶向的METex14致癌突變，又發現顱內海綿狀血管瘤的內皮細胞中，存在MEKK3-I441M激活性突變，首次定義海綿狀血管瘤的分子分型，為潛在的無痛診斷和靶向治療提供理論基礎。其團隊正與內地和香港多間醫院合作，利用多學高通量技術研究癌症的發生、演化和治療後抗藥的分子機制；他過去曾獲頒國家自然科學基金2019年度優秀青年科學家基金，國家自然科學基金委員會及香港研究資助局聯合科研資助基金等。

▲ 「鍾南山青年科技創新獎」獲中國工程院院士鍾南山授權。（京港學術交流中心提供）

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責任編輯：馮琪雅