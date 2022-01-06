【誤殺開審】6旬漢疑碼頭「打尖」 被推跌亡   售貨員否認誤殺警誡稱「佢踢我一腳」

▲ 被告梁清言。林育慧攝

2019年6.16中環遊行結束後，6旬漢疑於中環碼頭被推跌後不治，涉案28歲售貨員否認誤殺罪，案件今（6日）於高等法院開審。控方開案陳詞指，被告與死者疑因「打尖」問題發生口角，死者先用腳踢向被告，被告轉身推死者一下致其後腦著地，兩天後不治。被告警誡下向警方表示「佢打尖，同幾個女人嘈，我睇唔過眼同佢嘈，佢踢我一腳，所以我就推佢」。控方則指被告的行為並不構成自衞，其所使用的武力亦不合理。

被告梁清言（28歲），被控於2019年6月18日，在香港非法殺死周鎮和（63歲）。

▲ 證人曾仲康。林育慧攝

控方開案陳詞指，本案緣於一樁「打尖」小事，被告及死者初則口角，繼而因被告推了死者一下導致其死亡。

控方指，事發於2019年6月16日，當天中環遊行活動結束後，被告及其女友在中環7號碼頭排隊乘船前往尖沙咀，其間死者手持1罐啤酒疑「打尖」，並與其他人發生爭執。

控方指，被告與死者面對面爭拗後繼續面向前方，死者從後踢向被告臀部，被告轉身望向死者及推了對方一下，死者因失去平衡而向後跌下，最終後腦著地，並發出「嘭」聲響，有途人上前查看死者，當時他仍有呼吸及脈搏。

控方指警員到場後，死者被送往瑪麗醫院救治，翌日因情況惡化而須動手術，延至6月18日早上不治，死因為頭顱骨折及腦部受創。

控方指，本案爭議在於被告的作為是否不合法，當他推向死者時是否出於自衞，若被告的作為並非出於自衞，其作為便屬不合法。控方認為被告的作為不屬自衞，即使是死者先踢向被告，被告所使用武力亦不合理，其所作的是有意圖、非法及具危險性行為。

被告於同月26日被捕，警誡下被告向警員稱「佢打尖，同幾個女人嘈，我睇唔過眼同佢嘈，佢踢我一腳，所以我就推咗佢一下」。

當日在場的海關人員曾仲康供稱，事發時正在排隊候船往尖沙咀，突然聽到有人大叫「咪X走」，隨即看見死者「向後跌緊落地下」。曾指當時與被告相距約10米，看見被告及一男一女在死者前方。曾形容，被告時當時「有啲嬲嬲哋」，以及欲向前衝，惟被同行人攔截。曾認為被告當時欲行近死者，但被同行人士阻止。

曾指其後一對自稱是醫生的男女替死者檢查，指死者仍有脈搏，警員其後亦到場。曾供稱，他其後入閘候候船，並發現被告及女友亦一同入閘，他遂以手機拍下兩段片段，因他認為被告與死者跌下事件有關，故拍下影片，以協助警方日後調查。

曾供稱當時曾聽到被告的女友說「唔使驚」，被告回應「係佢郁手先嘅」，並指「如果我唔還手，佢再郁手咁點」。曾作供後，法官杜麗冰讚揚其主動拍下片段，協助警方調查，具公民意識責任的香港巿民應這樣做。

聆訊明(7日)續。

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記者：林育慧