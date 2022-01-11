【腳中風】九旬翁腳痺痛潰爛確診腳中風　醫生：三高煙民易中招嚴重需截肢

▲ 外科專科醫生羅旭指出，以上年長且是煙民的腳中風個案時有聽聞，尤其氣溫急降的日子，務必加以留神。

腦中風大家聽得多，其實腳中風也非罕見，尤其在天氣轉冷時候，低溫使血壓上升，容易誘發中風或心臟病，病理相近的周邊動脈疾病包括腳中風，此時乃屬高峰期。由於大眾對腳中風病識感較低，以下由外科專科醫生羅旭，講解此症種種。

94歲的陳伯煙齡超過50年，前年冬天香港罕見地連續幾日氣溫只有個位數，獨居的他吃晚飯時右腳突然無故痺痛，稍微動一下都有困難。翌日痛楚持續，他經朋友介紹去看推拿，但痛楚沒有改善，痺痛疼情況在晚上特別嚴重，無法躺平，反而坐着仍能勉强入睡。

過了幾天，陳伯的腳腕出現一個傷口，逐漸變成一個大潰瘍。到了聖誕節，女兒一家回來吃飯，終於發現他的問題，急急帶著他去醫院，才確診他是腳中風。原來陳伯有心律不正而不自知，心房不能正常收縮而形成血塊，血塊脫落並游離到腳動脈血管，造成急性阻塞。若血液供應暫停，下肢在數小時內便會壞死。

陳伯很幸運，雖然病徵出現差不多10天，腳眼位置已出現潰瘍，幸右腳並未完全壞死。經過平安夜當晚的緊急手術，從動脈血管中抽取血塊，再加上「通波仔」和支架，終於打通血管。他的腳痛即時得到紓緩，痺痛消失、活動也變得靈活，至於腳腕的潰瘍，就要靠傷口清理慢慢復元。

寒冷天氣觸發心血管病

外科專科醫生羅旭指出，以上年長且是煙民的腳中風個案時有聽聞，但年輕至30幾歲的病人也非罕見。「多數患者屬多年煙齡的煙民，檢查下已見他們腳趾出現壞疽，仍置諸不理，要急急入院接受『通波仔』，術後也需長期服用抗血小板及通血管藥物。」

冬天特別多心血管疾病，但其實不只心血管，是包括全身血管，如中風、心臟病發以及手腳血管病都會多些，羅醫生說原因是天氣冷，血管自然收縮、血壓較高，不少血管疾病在冬天易觸發，當中尤以長者為高危群。

▲ 羅旭醫生指出老人家若有腳中風害怕做手術，但拖延只是「斬腳趾避沙蟲」，在未有病徵時及早求醫更好，所以更顯定期檢查的重要。（湯致遠攝）

心血管疾病是一個總稱，其實當血管栓塞，血管斑塊會積聚全身，當心血管有阻塞，腳血管的阻塞亦高，因此同樣有機會發生腳中風。羅醫生引述醫院管理局數字，每年心血管病新症約為2萬宗，腳血管約一千多至兩千宗，造成不重視腳部血管阻塞，令不少患者至晚期才求醫，若腳部潰爛得嚴重，或有需要進行膝蓋以上的截肢。

腳中風分急性慢性

腳中風的定義是腳動脈血管栓塞，分急性及慢性兩類別。「急性腳中風通常是心律不正的病人，有血塊在心臟形成，當血塊遊走至腳部血管所致。徵狀明顯，腳部突然痺痛，在特定一個時間，例如在下午時份，行行下路突然感到痺痛舉步維艱，與中風的徵狀有些相似。醫生檢查時，會見病人腳部無血色、無脈搏以及冰凍一片。」

慢性腳中風是血管慢慢收窄，血管斑塊形成，與心臟病情況相若，年長、吸煙者、「三高」是慢性腳中風高危因素。初時徵狀不明顯，到中期時行路會覺得疼痛，最典型是單邊小腿位置痛楚，病人表示行一個街口便見痛，休息一會兒痛感會紓緩，是為間歇性跛行。至後期是就算不郁動都會感到痛楚，以腳掌及腳趾位最痛，再嚴重一些會出現爛腳，即腳趾呈現壞疽及潰爛。

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留意足部及腳趾異常

老人家常喊腳痛，是否易與腳中風混淆？他說有時都會混淆，一般的腳痛腳痺也可與骨骼、關節問題有關。可細心注意慢性腳中風中的間歇性跛行屬典型徵狀，有此情況時須多加留神。如果感到其中一隻腳特別冰冷，或者其中一腳毛髮脫落、趾甲生長明顯較差（趾甲變形或生長得「細粒」），也可能是一些血管疾病徵兆。

此外，要提醒糖尿病患者，當足部出現傷口甚至潰爛要馬上求醫，切勿拖延，因要檢測是否與心血管有關，因為糖尿病常與血管栓塞連上綫，控制好血糖加上疏通好血管，方可徹底解決足部潰爛情況。

5分鐘簡單ABI測試

要檢查足部血管是否有栓塞，可進行簡單的ABI（Ankle-Brachial Index，上臂與腳踝的血壓比值），此法檢測簡單，僅5分鐘，並無任何入侵性。同樣是量度血壓，只是量度位置在腳踝而非手臂。「ABI」會連帶兩隻腳眼的血壓一併量度，再比較手部血壓讀數，正常情況是手腳血壓相若，惟當足部動脈血管有阻塞，腳眼的血壓讀數會特別低，當讀數愈低愈危險。如測試者讀數低於正常，需進一步接受超聲波及電腦掃描來確診。

▲ ABI值在0.9以下時，表示患者有腳血管阻塞的可能性。（湯致遠攝）

要預防腳中風，羅醫生表示如有心律不正者未惡化至中風前要服用薄血藥，可減少急性腳中風風險。而有機會是慢性腳中風高危群，首要是戒煙、改善「三高」、過胖要減重及做適量運動，他特別提醒不愛郁動的人易有心血管疾病。

有指熱水泡腳可促進腳部血液循環及改善足部冷凍，羅醫生並不贊成。「特別是糖尿病人，足部觸感欠佳，若水溫控制不善，過熱有機會造成燙傷，甚至使足部皮膚有創傷。」他說想保暖，穿上厚身一些的襪子便可，毋須熱水泡腳或用暖水袋。他提醒糖尿病人定期進行足部護理，觀察雙足有否傷口、潰爛，平日要塗潤膚膏，鞋履要合適，減低足部任何傷患。

記者：周美好