【封區強檢】政府一晚封4區　涉鴨脷洲、北角、跑馬地及大埔【不斷更新】

▲ 政府7時30分圍封跑馬地鳳輝臺18-19號。（梁偉榮攝 ）

港府今晚（6日）7時起圍封鴨脷洲漁安苑道3號碧安閣(C座)；7時05分圍封北角電氣道233號城市花園1期3座；7時30分圍封跑馬地鳳輝臺18-19號；8時起圍封大埔舊墟直街4-20號美新大廈。

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受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（7日）上午約7時完成此行動。

政府發言人表示，由於今日發現一宗曾在上址居住的初步確診個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

此外，根據最新安排，與涉及懷疑Omicron變異病毒株的初步陽性檢測個案居於同一大廈的人士須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。

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記者：李榮忠