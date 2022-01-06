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【政界爆疫】徐英偉發文道歉為自己的錯誤行為負責　檢疫期間深切反思

社會 19:10 2022/01/06

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10名政府官員出席生日宴會，席上初步確診者出席，民政局局長徐英偉需要隔離，財經事務局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六、民政事務局副局長陳積志亦是座上客。林鄭月娥點名批評民政事務局局長徐英偉，指抗疫情辛苦，但仍然出席這些聚會，感到十分失望（詳情即看【下一頁】）。

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徐英偉今日一度將社交平台頭像轉為黑色，其後轉為灰色，並發文表示衷心對不起，指會在檢疫期間會認真、深切反思。

我在此衷心說句對不起，作為問責官員我應該更加警惕，小心謹慎萬事以防疫為首先的考慮作出行動！我需要為自己的錯誤行為負責，我會遵守規定接受隔離，亦會汲取教訓，以後不能再犯。

我在此亦要向中央政府、行政長官、問責團隊、民政事務局同事及香港市民致歉。在此嚴峻的時刻我未能緊守崗位主持大局，實在抱歉！

面對犯錯的自己，我在檢疫期間會認真、深切反思，我亦要加倍努力做好工作，不能辜負大家的期望。

另外，新思維主席狄志遠、副主席黃俊瑯及崔定邦曾於本周二（4日）與徐英偉共進午餐，狄、黃二人知悉徐英偉須隔離後，下午自行前往接受檢測，並要求了議員辦公室成員盡快接受檢測。

最新影片：【TOPick診症室】每晚鼻鼾或涉嚴重疾病　5大徵狀與睡眠窒息症有關

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記者：李榮忠

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