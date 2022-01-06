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【禁堂食】新城市廣場推外賣自取及堂食優惠　消費滿指定金額享餐飲禮券等

社會 19:11 2022/01/06

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】新城市廣場推外賣自取及堂食優惠，消費滿指定金額享餐飲禮券等。（新城市商場提供）

新城市廣場今日（6日）宣布，因應政府收緊防疫措施，即日起推出「外賣自取/堂食雙重賞」，與場內各商戶及顧客並肩，同心抗疫。

第1賞：於指定食肆以電子消費滿200元20元餐飲禮券

1月10日起，於新城市廣場指定食肆商戶外賣自取或堂食，以電子貨幣單一消費滿200元，即可換領20元新城市廣場餐飲禮券，數量有限，換完即止。

第2賞：下午6點後以電子消費滿800元50元餐飲禮券 + 雙倍積分 + 泊車優惠

晚上6時後，於新城市廣場內零售商舖以電子貨幣消費滿800元，即可換領50元新城市廣場餐飲禮券。於指定食肆外賣自取時，以電貨幣消費單一消費滿100元，更可獲贈最多高達2,000雙倍積分。另外，消費滿指定泊車優惠金額，即可獲額外1小時免費泊車優惠。

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責任編輯：陳麗娜

 

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