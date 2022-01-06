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【打擊私煙】海關搜寧波抵港海運貨櫃　檢市值約5,200萬元私煙

社會 19:20 2022/01/06

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

海關人員於一個海運貨櫃內檢獲的懷疑私煙。（政府新聞處）

香港海關1月3日和今日（6日）在葵涌海關大樓驗貨場檢獲共約1,900萬支懷疑私煙，估計市值約5,200萬元，應課稅值約3,600萬元。

海關人員1月3日透過情報分析，揀選及查驗一個從內地寧波抵港，報稱載有塑膠產品的20呎海運貨櫃。經檢查後，海關人員在貨櫃內檢獲約400萬支懷疑私煙。

及至今日，海關人員再透過情報分析，揀選及查驗一個從內地寧波抵港，報稱載有手機配件的20呎海運貨櫃，以及一個從內地寧波抵港並準備轉運至馬來西亞，報稱載有家居用品的40呎海運貨櫃。經檢查後，海關人員在該2個貨櫃內檢獲約1,500萬支懷疑私煙。上述所有案件仍在調查中。

走私屬嚴重罪行。根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。


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記者：黃穎津

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