【新春2022】國金軒及翠亨邨推多款應節食品　龍蝦鮑魚盆菜+脆皮乳豬全體

▲ 翠亨邨豐足盆菜。(圖片由品牌提供)

兩大米芝蓮推介中菜食府國金軒及翠亨邨推出一系列應節盆菜、乳豬套餐及多款新派賀年糕點。

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豐足盆菜+三款乳豬套餐

【滿載而歸】波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜 ($1,980, 建議6位用) 選用波士頓龍蝦、南非10頭鮑魚、加拿大帶子及蠔豉；【年年有餘】家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜 ($1,380, 建議6位用)以手工原條煎釀鯪魚為主打，加上日本元貝、生曬蠔豉、燒鵝等特選配料。

另可選配【豐衣足食】招牌臘味炒飯 ($288, 建議6位用)，選用肥瘦均衡的臘腸及膶腸炮製，冬日必食菜式。

節慶乳豬歡聚套餐以金牌乳豬為主打，共有三款禮盒組合，除脆皮乳豬全體、蝴碟夾包及薑汁紅棗糕外，更可加配鮑汁花菇鵝掌及蠔皇南非10頭鮑魚。

兩款美食均以真空急凍包保存，只需原包置滾水加熱約10分鐘即可食用。節慶乳豬歡聚套餐價錢由$1,588起，建議6-8位用。

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翠亨邨豐足盆菜及節慶乳豬歡聚套餐詳情:

推廣期:即日至2022年2月15日，只限外賣自取，須於取貨日3日前預訂。

優惠:滙豐信用卡持卡人可享9折

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新派糕點

國金軒

金箔燕窩花香椰汁凍糕以洛神花、玫瑰花及桂花入饌，酸甜清新，綴以印尼燕窩及日本金箔更顯高貴。

另外，更有巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕和為素食者人士而設的黑松露純素山藥糕，以意大利黑松露牛肝菌醬、香菇粒及雞髀菇粒製作，菇味香濃。



優惠詳情:

經Mira eShop可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式購買，更增設免禮盒輕盈版，並專享優惠價格。

國金軒糕點 禮盒裝 免禮盒輕盈版 即日至2022年1月19日 2022年1月20至29日 2021年11月27日至2022年1月29日(只限電子禮券) 優惠價 美國運通優惠價 Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價 優惠價 美國運通優惠價 Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價 金箔燕窩花香椰汁凍糕 (原價: $468) $374 $369 $365 $468 $421 $374 $322 黑松露純素山藥糕 (新) (原價: $428) $342 $338 $334 $428 $385 $342 $295 巴馬金腿蘿蔔糕 (原價: $428) $342 $338 $334 $428 $385 $342 $295 沖繩黑糖椰汁年糕 (原價: $328) $294 $290 $287 $368 $331 $294 $253

翠亨邨

全新推出的白桃椰汁凍糕以清甜白桃肉及白桃汁製作果凍，配搭椰汁糕。另外，更設有臘味蘿蔔糕、椰汁年糕、馬蹄糕，和元貝淮山糕，鮮香不膩。

國金軒及翠亨邨賀歲年糕禮券

銷售期: 即日至2022年1月22日

現貨換領期:即日至2022年1月20日至29日

優惠詳情:

經Mira eShop可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式購買，更增設免禮盒輕盈版，並專享優惠價格。

禮盒 免禮盒輕盈版 翠亨邨糕點 即日至2022年1月19日 2022年1月20至29日 2021年11月27日至2022年1月29日(只限電子禮券) 優惠價 美國運通優惠價 Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價 美國運通優惠價 Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價 白桃椰汁凍糕 (新) (原價: $228) $182 $177 $171 $193 $182 $159 元貝淮山糕 (原價: $298) $238 $232 $223 $253 $238 $208 臘味蘿蔔糕 (原價: $298) $238 $232 $223 $253 $238 $208 椰汁年糕 (原價: $218) $174 $170 $163 $185 $174 $152 馬蹄糕 (原價: $218) $174 $170 $163 $185 $185 $152

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責任編緝：張懿慧