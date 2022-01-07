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【新春2022】國金軒及翠亨邨推多款應節食品　龍蝦鮑魚盆菜+脆皮乳豬全體

休閒消費 18:25 2022/01/07

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熱門 叱咤樂壇頒獎典禮 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

翠亨邨豐足盆菜。(圖片由品牌提供)

兩大米芝蓮推介中菜食府國金軒及翠亨邨推出一系列應節盆菜、乳豬套餐及多款新派賀年糕點。

點擊大圖了解更多：

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豐足盆菜+三款乳豬套餐

【滿載而歸】波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜 ($1,980, 建議6位用) 選用波士頓龍蝦、南非10頭鮑魚、加拿大帶子及蠔豉；【年年有餘】家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜 ($1,380, 建議6位用)以手工原條煎釀鯪魚為主打，加上日本元貝、生曬蠔豉、燒鵝等特選配料。

另可選配【豐衣足食】招牌臘味炒飯 ($288, 建議6位用)，選用肥瘦均衡的臘腸及膶腸炮製，冬日必食菜式。

節慶乳豬歡聚套餐以金牌乳豬為主打，共有三款禮盒組合，除脆皮乳豬全體、蝴碟夾包及薑汁紅棗糕外，更可加配鮑汁花菇鵝掌及蠔皇南非10頭鮑魚。

兩款美食均以真空急凍包保存，只需原包置滾水加熱約10分鐘即可食用。節慶乳豬歡聚套餐價錢由$1,588起，建議6-8位用。

去自助烘焙店整甜品　簡易巧克力夾心瑪德蓮

翠亨邨豐足盆菜及節慶乳豬歡聚套餐詳情:

推廣期:即日至2022年2月15日，只限外賣自取，須於取貨日3日前預訂。

優惠:滙豐信用卡持卡人可享9折

點擊大圖了解更多：

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新派糕點

國金軒

金箔燕窩花香椰汁凍糕以洛神花、玫瑰花及桂花入饌，酸甜清新，綴以印尼燕窩及日本金箔更顯高貴。

另外，更有巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕和為素食者人士而設的黑松露純素山藥糕，以意大利黑松露牛肝菌醬、香菇粒及雞髀菇粒製作，菇味香濃。

優惠詳情:

經Mira eShop可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式購買，更增設免禮盒輕盈版，並專享優惠價格。

國金軒糕點 禮盒裝 免禮盒輕盈版
即日至2022年1月19日 2022年1月20至29日 2021年11月27日至2022年1月29日(只限電子禮券)
優惠價 美國運通優惠價 Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價 優惠價 美國運通優惠價 Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價  

金箔燕窩花香椰汁凍糕

(原價: $468)

 $374 $369 $365 $468 $421 $374 $322

黑松露純素山藥糕 (新)

(原價: $428)

 $342 $338 $334 $428 $385 $342 $295

巴馬金腿蘿蔔糕

(原價: $428)

 $342 $338 $334 $428 $385 $342 $295

沖繩黑糖椰汁年糕

(原價: $328)

 $294 $290 $287 $368 $331 $294 $253

翠亨邨

全新推出的白桃椰汁凍糕以清甜白桃肉及白桃汁製作果凍，配搭椰汁糕。另外，更設有臘味蘿蔔糕、椰汁年糕、馬蹄糕，和元貝淮山糕，鮮香不膩。

國金軒及翠亨邨賀歲年糕禮券

銷售期: 即日至2022年1月22日

現貨換領期:即日至2022年1月20日至29日

優惠詳情:

經Mira eShop可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式購買，更增設免禮盒輕盈版，並專享優惠價格。

  禮盒 免禮盒輕盈版
翠亨邨糕點
即日至2022年1月19日 2022年1月20至29日 2021年11月27日至2022年1月29日(只限電子禮券)
優惠價 美國運通優惠價 Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價 美國運通優惠價 Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價  

白桃椰汁凍糕 (新)

(原價: $228)

 $182 $177 $171 $193 $182 $159

元貝淮山糕

(原價: $298)

 $238 $232 $223 $253 $238 $208

臘味蘿蔔糕

(原價: $298)

 $238 $232 $223 $253 $238 $208

椰汁年糕

(原價: $218)

 $174 $170 $163 $185 $174 $152

馬蹄糕

(原價: $218)

 $174 $170 $163 $185 $185 $152

了解更多優惠【按此

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責任編緝：張懿慧

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