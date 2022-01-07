【新春2022】國金軒及翠亨邨推多款應節食品 龍蝦鮑魚盆菜+脆皮乳豬全體
兩大米芝蓮推介中菜食府國金軒及翠亨邨推出一系列應節盆菜、乳豬套餐及多款新派賀年糕點。
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豐足盆菜+三款乳豬套餐
【滿載而歸】波士頓龍蝦鮑魚尚品盆菜 ($1,980, 建議6位用) 選用波士頓龍蝦、南非10頭鮑魚、加拿大帶子及蠔豉；【年年有餘】家鄉煎釀鯪魚傳統盆菜 ($1,380, 建議6位用)以手工原條煎釀鯪魚為主打，加上日本元貝、生曬蠔豉、燒鵝等特選配料。
另可選配【豐衣足食】招牌臘味炒飯 ($288, 建議6位用)，選用肥瘦均衡的臘腸及膶腸炮製，冬日必食菜式。
節慶乳豬歡聚套餐以金牌乳豬為主打，共有三款禮盒組合，除脆皮乳豬全體、蝴碟夾包及薑汁紅棗糕外，更可加配鮑汁花菇鵝掌及蠔皇南非10頭鮑魚。
兩款美食均以真空急凍包保存，只需原包置滾水加熱約10分鐘即可食用。節慶乳豬歡聚套餐價錢由$1,588起，建議6-8位用。
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翠亨邨豐足盆菜及節慶乳豬歡聚套餐詳情:
推廣期:即日至2022年2月15日，只限外賣自取，須於取貨日3日前預訂。
優惠:滙豐信用卡持卡人可享9折
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新派糕點
國金軒
金箔燕窩花香椰汁凍糕以洛神花、玫瑰花及桂花入饌，酸甜清新，綴以印尼燕窩及日本金箔更顯高貴。
另外，更有巴馬金腿蘿蔔糕、沖繩黑糖椰汁年糕和為素食者人士而設的黑松露純素山藥糕，以意大利黑松露牛肝菌醬、香菇粒及雞髀菇粒製作，菇味香濃。
優惠詳情:
經Mira eShop可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式購買，更增設免禮盒輕盈版，並專享優惠價格。
|國金軒糕點
|禮盒裝
|免禮盒輕盈版
|即日至2022年1月19日
|2022年1月20至29日
|2021年11月27日至2022年1月29日(只限電子禮券)
|優惠價
|美國運通優惠價
|Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價
|優惠價
|美國運通優惠價
|Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價
|
金箔燕窩花香椰汁凍糕
(原價: $468)
|$374
|$369
|$365
|$468
|$421
|$374
|$322
|
黑松露純素山藥糕 (新)
(原價: $428)
|$342
|$338
|$334
|$428
|$385
|$342
|$295
|
巴馬金腿蘿蔔糕
(原價: $428)
|$342
|$338
|$334
|$428
|$385
|$342
|$295
|
沖繩黑糖椰汁年糕
(原價: $328)
|$294
|$290
|$287
|$368
|$331
|$294
|$253
翠亨邨
全新推出的白桃椰汁凍糕以清甜白桃肉及白桃汁製作果凍，配搭椰汁糕。另外，更設有臘味蘿蔔糕、椰汁年糕、馬蹄糕，和元貝淮山糕，鮮香不膩。
國金軒及翠亨邨賀歲年糕禮券
銷售期: 即日至2022年1月22日
現貨換領期:即日至2022年1月20日至29日
優惠詳情:
經Mira eShop可選擇以電子禮券或郵寄禮券形式購買，更增設免禮盒輕盈版，並專享優惠價格。
|禮盒
|免禮盒輕盈版
|翠亨邨糕點
|即日至2022年1月19日
|2022年1月20至29日
|2021年11月27日至2022年1月29日(只限電子禮券)
|優惠價
|美國運通優惠價
|Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價
|美國運通優惠價
|Mira Plus及翠亨貴賓咭會員價
|
白桃椰汁凍糕 (新)
(原價: $228)
|$182
|$177
|$171
|$193
|$182
|$159
|
元貝淮山糕
(原價: $298)
|$238
|$232
|$223
|$253
|$238
|$208
|
臘味蘿蔔糕
(原價: $298)
|$238
|$232
|$223
|$253
|$238
|$208
|
椰汁年糕
(原價: $218)
|$174
|$170
|$163
|$185
|$174
|$152
|
馬蹄糕
(原價: $218)
|$174
|$170
|$163
|$185
|$185
|$152
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責任編緝：張懿慧