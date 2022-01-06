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【上車必睇】房委會今年推售1.36萬伙資助單位　未能趕及引入「漸進式按揭」

社會 19:31 2022/01/06

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沙田愉德苑推售543伙，今年度推出。（資料圖片）

房委會本年度將推售資助房屋逾1.36萬伙，包括8,900伙居屋及4,700伙綠置居；以及推出白居二配額。資助房屋小組主席黃碧如稱，今年推售的項目，未必能趕及引入特首林鄭月娥倡議的「漸進式按揭」新供款方法，但房委會將積極研究並配合。

房委會資助房屋小組今（6日）開會，通過今年推售十個新居屋及綠置居屋苑，分別擬市值51折及41折出售。居屋售價由124萬至531萬元不等，選址有北角驥華苑、土瓜灣冠山苑、安達臣安秀苑、啟德啟欣苑、東涌裕雅苑、沙田愉德苑、將軍澳昭明苑，擬第二季攪珠，第四季揀樓。綠置居選址就有油塘高宏苑、上水清濤苑及馬鞍山錦柏苑，還會推售租置公屋餘貨。

新居屋及綠置居項目，也會收緊轉售限制，盼壓抑炒賣。業主在置業首5年，不准貴過原價賣樓；於首次轉讓日期起計第5年後，才可在未補價情況下，把單位於第二市場轉售，較以往3年限制延長兩年。之後買家置業滿15年後，才可補價後於自由市場轉售，較以往10年限制再拉長5年。

至於林鄭早前接受《香港經濟日報》專訪時披露，擬研究於資助出售房屋引入漸進式按揭，只需以房價一半為基礎，支付首期及按揭供款便能上車，讓港人「上車易、供樓易」。黃碧如稱，房委會樂意開展研究，敲定還款安排等細節，若建議可行就會積極配合，但未必於今年售樓項目中推出。

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記者：吳卓峰

 

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