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【出入管制】嶺大明起要求師生進入校園前出示證件　訪客、服務承辦商須預先登記

社會 19:34 2022/01/06

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嶺大收緊進入校園限制。（資料圖片）

嶺南大學學生會代表會臨時行政委員會表示，校方向全體師生發電郵，校園明日（7日）起收緊出入限制，所有學生及教職員出入時，要出示學生證及職員證。

臨時行政委員會於Instagram發文表示，校方通知全體師生，由明日起收緊校園進入限制。嶺大校園目前向學生丶教職員及已登記的訪客開放，惟由明日至13日期間，所有學生及教職員進入校園時必須出示學生證及職員證；至於獲邀請的訪客丶校友丶教練及服務承辦商職員，則要透過訪客管理系統登記，使用正門出入時，要出示QR Code。

而1月14日起，所有學生丶教職員進入校園時，必須出示校園出入許可；獲邀訪客丶校友丶教練及服務承辦商職員則要透過訪客管理系統，提供完成接種疫苗或病毒測試證明。

另外，據嶺南大學學生會編輯委員會報道，一名伍絜宜堂宿生曾與確診患者的密切接觸有接觸，被送往檢疫中心，第一次病毒測試結果呈陰性。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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