【政界爆疫】百人生日派對主角洪為民致歉　賓客快速測試暫呈陰性

▲ 洪為民就事件致歉。（經濟日報資料圖片）

港區全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，在周一舉行百人生日聚會，出席人士中有初步確診者，引發政界爆疫，多名立法會議員及官員需要接受檢測，民政事務局局長徐英偉更要到竹篙灣隔離。主角洪為民於晚上回應稱，對多名官員及賓客出席活動，帶來的不便及對防疫的影響，深表歉意。

洪為民又強調，一定會汲取教訓，深切反思，透露該名初步確診者未有參加餐聚，在當日晚上9時30分至10時15分出席聚會，當時大部份賓客已經離開，而聚會以分流形式舉行，賓客大多按方便時間出席，並非所有賓客同一時間現身餐廳，也有多賓客沒有參加聚餐，到場道賀便離去。

他強調，已按法例遵守防疫措施，當日已提醒必須使用安心出行，又要求出席人士必須接種疫苗，已經通知所有出席人士進行檢測，而目前資料顯示，使用快速測試的賓客，暫時結果為陰性，而其快速測試也是陰性，我已安排和本人相關的員工、家人進行檢測、以及安排辦公室及家居消毒。如有進一步消息，本人將會盡快向大家報告。

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記者：陳宛彤